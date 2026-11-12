Solo 13 firmas del Ibex 35 son "transparentes" en sus prácticas de 'compliance', según Fundación Haz

Archivo - Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del Ibex 35 han consolidado la publicación de información sobre los elementos básicos de sus sistemas de 'compliance' (cumplimiento normativo), aunque todavía no detallan de forma sustantiva cómo funcionan, qué resultados producen ni qué mejoras introducen, según se desprende del último informe 'Transparencia y buen gobierno de las prácticas de compliance de las empresas del IBEX 35', elaborado por la Fundación Haz con el apoyo de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

De acuerdo con la edición de 2026 del estudio, las compañías del selectivo español obtienen un grado de cumplimiento global del 62% respecto al estándar fijado por la fundación. Sin embargo, solo 13 las cotizadas se sitúan en el grupo de empresas 'transparentes' al superar el 65% de cumplimiento de los indicadores. Por su parte, 21 compañías quedan encuadradas en el nivel de 'translúcidas' y únicamente una firma, ArcelorMittal, permanece en la categoría de 'opacas' al registrar un cumplimiento inferior al 32%.

Por el contrario, ACS, Iberdrola e Inditex encabezan la clasificación con 31 puntos sobre 34, equivalentes al 91% de cumplimiento de los indicadores, seguidas de Enagás, con 30 puntos (88%), y Acerinox, con 27 puntos (79%).

Pese a las carencias detectadas en la rendición de cuentas sobre la eficacia real de estos sistemas, el informe pone en valor la evolución registrada desde la primera edición del estudio, publicada en 2021, cuando apenas el 8% de las empresas del índice alcanzaba la calificación de transparente y el 31% se situaba en el grupo de opacas.

De este modo, el estudio remarca que el estándar básico de transparencia formal está "razonablemente asentado" entre las grandes cotizadas españolas. Así, el 100% de las compañías publica su código ético o de conducta y ofrece información sobre sus principales riesgos de incumplimiento y las medidas previstas para prevenirlos.

Al mismo tiempo, el 91% declara de forma completa su programa o sistema de compliance; el 94% hace público el procedimiento de gestión del canal ético, y el 86% identifica adecuadamente al responsable de cumplimiento y publica información sobre formación en esta materia.

"El reto, por tanto, ya no consiste en acreditar la existencia de estos elementos, sino en explicar mejor su funcionamiento, sus resultados y su contribución efectiva al sistema", aseveran desde la Fundación Haz.

Por ello, la organización ha actualizado en el estudio el indicador 4.3, relativo a las acciones derivadas del canal ético, y el 5.2, centrado en la información que el comité de auditoría o la comisión competente debe facilitar sobre la supervisión del sistema.

Ambos ajustes persiguen un mismo objetivo: evolucionar desde una transparencia meramente formal --limitada a constatar que existen las herramientas-- hacia una rendición de cuentas "más sustantiva, capaz de ofrecer evidencias sobre el funcionamiento real del modelo", tal y como han resaltado los autores del informe.

Esta brecha entre la forma y el fondo queda patente en los órganos de gobierno. Así, aunque el 71% de las cotizadas informa de manera completa sobre la labor de supervisión de su comité de auditoría (y otro 23% lo hace de forma parcial), únicamente ACS acredita que evalúa la eficacia real del sistema ante el consejo de administración, según la investiación. Por detrás, solo cinco compañías cumplen parcialmente con este criterio (14%), mientras que las 29 restantes (83%) no alcanzan el estándar exigido.

CANAL ÉTICO

En paralelo, el estudio apunta que el 94% de las compañías publica de forma completa su procedimiento de gestión y el 72% informa adecuadamente sobre las consultas y denuncias recibidas en el canal ético. Sin embargo, solo el 6% cumple plenamente el nuevo indicador 4.3, sobre las acciones adoptadas a raíz de esas comunicaciones, y el 57% lo hace parcialmente.

"La mayoría informa de medidas disciplinarias, correctivas o contractuales, pero son pocas las que explican los aprendizajes obtenidos y su incorporación a los controles, la formación, la evaluación de riesgos o la planificación del sistema", han defendido los expertos. Iberdrola e Inditex son las dos únicas compañías cuya información permite acreditar el estándar ampliado.

Respecto a la función de compliance, la organización señala que está ampliamente reconocida, pero la transparencia sobre su autonomía, recursos y rendición de cuentas "continúa siendo insuficiente".

"Aunque el 86% de las compañías identifica adecuadamente al responsable, solo el 6% informa de forma completa sobre el presupuesto y el personal asignados a la unidad y únicamente el 34% acredita plenamente la intervención del consejo o de una de sus comisiones en su nombramiento y destitución", han subrayado los autores. Es por ello que, a pesar de que la publicación del informe anual de compliance mejora del 11% al 20%, el estudio considera que sigue siendo "minoritaria".