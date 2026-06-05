SpaceX deberá crecer un 40% durante 10 años para justificar su valoración, según Edmond de Rothschild

Elon Musk - BRITTA PEDERSEN

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk, deberá lograr un aumento de ingresos de al menos el 40% durante la próxima década para justificar una valoración de 1,77 billones de dólares (1,52 millones de euros) en lo que podría convertirse en la mayor salida a Bolsa de la historia de Estados Unidos.

En un comentario sobre el debut bursátil de la empresa, que tendrá lugar la próxima semana, el analista senior de Edmond de Rothschild, Anthony Toupin, aseguró que SpaceX deberá conseguir este alza de ingresos "en un contexto en el que su crecimiento ya ha comenzado a desacelerarse".

El analista recuerda que, además, el 'free float' es particularmente reducido, en torno al 4-5% del total frente al 80-90% habitual de las 'Siete Magníficas', mientras que su consejero delegado, Elon Musk, controlará hasta el 84% de los derechos de voto.

Este último punto "evidencia una elevada concentración del poder de decisión, un mayor riesgo de gobernanza y una liquidez limitada de las acciones en circulación".

Otros riesgos reseñados por Toupin son que una parte de los ingresos de la salida a Bolsa "podría destinarse al repago de deuda en lugar de a inversión", la dependencia de ciertos contratos clave, en especial aquellos firmados con el gobierno estadounidense, y su vulnerabilidad ante cualquier incidente industrial relevante.

Además, sus operaciones espaciales y de inteligencia artificial "siguen siendo profundamente deficitarias" y requieren inversiones "significativas y recurrentes", especifica.

Con todo, la previsión de los mercados es que la salida a Bolsa de SpaceX "genere un fuerte interés entre los inversores, especialmente los minoristas", puesto que la firma ha anunciado que el 30% de la asignación se reservará para ellos, frente a una media del 10% en otros estrenos bursátiles.

"Esto refleja, en particular, la previsión de una respuesta más receptiva por parte de este tipo de inversor ante la naturaleza de la empresa y las perspectivas a largo plazo que ha comunicado: doble exposición a los mercados espacial y de inteligencia artificial, un mercado direccionable estimado en 28,5 billones de dólares [24,4 millones de euros], centros de datos en el espacio para 2028, una colonia en Marte, etcétera", explica Toupin.

Por otra parte, la rápida inclusión de la compañía en el Nasdaq 100, que relajó sus reglas de admisión para esta ocasión, "podría atraer flujos de fondos pasivos obligados a comprar las acciones tras su incorporación al índice".