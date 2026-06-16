SpaceX repunta un 11% en su tercera jornada y se sitúa como la quinta mayor cotizada, por encima de Amazon

Pantalla en Times Square con el debut bursátil de SpaceX. - Europa Press/Contacto/M10s

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de SpaceX se han disparado un 11% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York en su tercer día consecutivo con incrementos de dos dígitos después de su debut bursátil de este viernes, en la que fue la mayor oferta pública inicial (OPI), con lo que consigue situarse en el quinto puesto de mayores empresas por cotización del mundo, superando a Amazon.

El precio de los títulos se sitúa en los 214 dólares, con un crecimiento intradía del 11,3% y unos 21,5 dólares por encima del precio de cierre del anterior día, y ya acumula en sus tres primeras jornadas bursátiles un incremento del 57%.

La compañía aeroespacial del magnate Elon Musk ha alcanzado un cotización superior a los 2,8 billones de dólares (2,4 billones de euros), por lo que se eleva como la quinta mayor empresa cotizada del mundo tras superar a Amazon, que cuenta con una valoración bursátil de 2,66 billones de dólares (2,3 billones de euros).

De esta manera, SpaceX únicamente se sitúa por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet --matriz de Google-- y Microsoft, a la que sigue muy de cerca al contar con una cotización de 2,9 billones de dólares (2,3 billones de euros).

Igualmente, la empresa aeroespacial supera ya en 1,2 billones de dólares (1,03 billones de euros) al otro gigante de Elon Musk, Tesla, cuya valoración en Bolsa alcanza los 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros).

La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX permitió a la empresa aeroespacial ingresar finalmente unos 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras hayan ejercido completamente la opción de sobreasignación ('greenshoe'), según ha precisado la compañía de Elon Musk.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de SpaceX ha expresado su confianza en que la empresa aeroespacial alcanzará para 2030 una cifra de ingresos de alrededor de un billón de dólares. "Creo que SpaceX podría alcanzar unos ingresos de aproximadamente un billón de dólares en 2030", sostuvo Elon Musk.

Tras el salto al parqué de la compañía aeroespacial, el magnate se convirtió en la primera persona del mundo en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares.