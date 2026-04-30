Suma Capital se incorpora a DeepTech Alliance para ampliar su acceso a oportunidades de innovación. - SUMA CAPITAL

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Suma Capital se incorpora a DeepTech Alliance, la red europea que conecta a corporaciones industriales, inversores y compañías en el ámbito de las tecnologías avanzadas, con el objetivo de ampliar su acceso a oportunidades de innovación.

Este paso se enmarca en la estrategia de la gestora de reforzar su exposición a tecnología con aplicación industrial, facilitando así su acceso a oportunidades en ámbitos como inteligencia artificial aplicada a la industria, descarbonización de la energía, economía circular y movilidad sostenible.

Con esta adhesión, Suma Capital amplía su presencia en la comunidad internacional de innovación y explora, junto a otros inversores, oportunidades de coinversión y colaboración vinculadas a tecnologías alineadas con la transición ecológica.

La DeepTech Alliance es una alianza privada de 18 hubs europeos líderes en 'deep tech' vinculados a universidades e instituciones de referencia. Su objetivo es conectar 'startups' y 'scaleups' de base científica con corporaciones e inversores para acelerar la validación de nuevas tecnologías en entornos reales y facilitar su escalado internacional.

"Sumarnos a la DeepTech Alliance refuerza nuestra conexión con el ecosistema de inversión en deep tech internacional permitiéndonos ampliar nuestro acceso a oportunidades en tecnología con aplicación industrial que acelere la transición ecológica y reforzar nuestro enfoque de colaboración", señaló el socio de SC Venture en Suma Capital, Josep Miquel Torregrosa.