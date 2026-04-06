SURA Investments y BTG Pactual levantarán en Chile hasta 173,3 millones con dos fondos de crédito privado

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La financiera colombiana SURA Investments y la brasileña BTG Pactual han lanzado nuevos fondos de crédito privado en Chile con vistas a levantar entre las dos hasta 200 millones de dólares (173,3 millones de euros) en vehículos separados con motivo de la alta rentabilidad y baja volatilidad que ofrece el país.

El mercado de crédito privado chileno está animándose gracias a los inversores que están abandonando Estados Unidos para evitar la sobreexposición al sector del software y la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, el sector en Chile se está viendo "impulsado por la demanda de los clientes", según ha explicado a 'Bloomberg' el responsable de activos alternativos de la división de gestión de BTG Pactual Chile, José Miguel Correa.

"Nuestros clientes tienen una mayor propensión al riesgo. Están dispuestos a asumir un poco de iliquidez en sus inversiones con el fin de obtener una mayor rentabilidad", ha afirmado.

SURA Investments prevé que su fondo genere una rentabilidad anual de alrededor del 8%, mientras que BTG Pactual prevé una cifra ligeramente superior. Esto contrasta con el rendimiento de los bonos en pesos chilenos a cinco años (5,3%) y a dos (4,6%).

El fondo colombiano permite asignar al extranjero hasta el 30% del total del valor de los activos gestionados y, en el caso de Chile, se orientará a préstamos directos, 'leasing' y financiamiento de facturas. BTG se centrará en préstamos directos a empresas estables y no en aquellas en dificultades.