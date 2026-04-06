Cuerpo confía en el respaldo a la prórroga de alquileres ante el apoyo de la ciudadanía

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera el apoyo de los grupos en el Congreso para la convalidación de Real Decreto-Ley para la prórroga extraordinaria de hasta un máximo de dos años de los alquileres que vencen este 2026 y 2027, ya que hay encuestas que apuntan a que una mayoría de ciudadanos se muestran favorable a esta medida.

Cuerpo ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo cuando presentó el Real Decreto-Ley, que ahora mismo no se daban las condiciones en el Congreso para tener una mayoría a favor de la prórroga de los alquileres.

"Pero estamos viendo algún desarrollo interesante estos días", ha advertido el vicepresidente primero, tras apuntar a una encuesta en el diario 'El Mundo' en la que se constata que una mayoría, más del 50% de la ciudadanía, se muestra favorable a las medidas relativas a la prórroga de alquiler.

"Yo creo que es algo que todos los partidos tendríamos que empezar a interiorizar para dar también un mensaje de tranquilidad", ha insistido el responsable económico del Gobierno en una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, recogida por Europa Press.

Para Cuerpo, los políticos deben "leer" estas noticias y estas encuestas que reflejan que existe una mayoría de ciudadanos en España favorable a la medida.

"Esperamos, por lo tanto, que este tipo de información pueda ayudar a que consigamos esa mayoría suficiente para la convalidación en los 30 días que tenemos que hacerlo desde que se aprobó y que, por lo tanto, podamos garantizar un escenario de normalidad y de predecibilidad para inquilinos y caseros", ha remarcado.