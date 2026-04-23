Swanlaab lidera una ronda de un millón de euros en Eaship para digitalizar el transporte

El fundador y consejero delegado, Ramón Pascual. - EASHIP

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma hispanoisraelí Swanlaab Venture Factory ha liderado una ronda de financiación semilla de un millón de euros en Eaship, una plataforma especializaba en digitalizar y optimizar la gestión del transporte y logística de fabricantes industriales.

La financiación permitirá a Eaship "acelerar su crecimiento" mediante el refuerzo del equipo comercial, el desarrollo de producto y la ampliación de funcionalidades orientadas a planificación, analítica y automatización de procesos logísticos, según informó Swanlaab en un comunicado.

En esta nueva etapa, la compañía estará liderada por el fundador y consejero delegado, Ramón Pascual, que suma a Ramiro Blázquez, ex ingeniero senior de producto en Ontruck y cofundador de Wannalisn, como 'late' co-fundador y responsable de producto.

"Nuestro objetivo es convertirnos en el sistema operativo de transporte para la industria. Hoy muchas compañías siguen operando con procesos manuales que generan ineficiencias y falta de visibilidad. Eaship permite coordinar estas operaciones de forma rápida y sin fricción", señaló Pascual.