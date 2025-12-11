Tikehau Capital amplía su línea de crédito sindicada hasta 1.150 millones de euros

Archivo - Logo de Tikehau Capital - TIKEHAU CAPITAL - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tikehau Capital ha renovado y ampliado con éxito su línea de crédito sindicada desde los 800 millones hasta los 1.150 millones de euros, superando el objetivo inicial de 1.000 millones de euros, según ha informado este jueves la firma en un comunicado.

Esta nueva línea ha sido sobresuscrita por un sindicato de 15 bancos de Europa, Norteamérica y Asia, incluyendo cuatro nuevas entidades internacionales.

La línea de crédito sindicada renovada sustituye a la anterior, cuyo vencimiento estaba previsto para 2028. El plazo inicial que se ha fijado ahora es de cinco años, con dos posibles extensiones anuales, lo que amplía el horizonte de financiación del grupo al menos hasta 2030 y potencialmente hasta 2032.

A día de hoy, la gestora de activos alternativos ha dispuesto 275 millones de euros de un total de 1.150 millones, frente a los 350 millones utilizados a 30 de junio de 2025.

"La elevada participación de entidades bancarias, tanto históricas como nuevas, refleja la confianza continuada en la estrategia y solidez financiera del grupo. Esta línea renovada permitirá a Tikehau Capital reforzar su flexibilidad financiera y extender su horizonte de financiación", ha destacado la firma.