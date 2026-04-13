Torres (BBVA) pide fomentar la inversión con políticas que primen buscar beneficio y asumir riesgos

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha pedido fomentar la inversión en Europa con políticas públicas que fomenten la asunción de riesgos y la búsqueda del beneficio.

"Necesitamos proyectos de inversión que sean más atractivos, y ahí es donde entran la simplificación regulatoria y la unificación regulatoria, es decir, que haya reglas más claras y sencillas y únicas", ha explicado Torres durante su participación en un encuentro organizado por 'El Español' e 'Invertia'.

El presidente del banco ha indicado que hay que trabajar el lado inversor, fomentando una cultura que no existe en Europa de asumir riesgos para obtener rentabilidad.

"Lo que tenemos muchas veces son políticas públicas que lo que fomentan es todo lo contrario, la no asunción del riesgo, o que no priman el obtener un beneficio, y creo que eso es un tema a trabajar", ha afirmado el presidente del banco.

A nivel general, ha recetado que Europa tiene que mejorar la competitividad y también mejorar la "falta de competitividad". En su opinión, las actuales tensiones geopolíticas han puesto de manifiesto estas vulnerabilidades del Viejo Continente.

Respecto a los países en los que opera BBVA, Torres ha indicado que en España se prevé un "crecimiento sostenido" por encima de la media europea, con un potencial de tracción de la inversión también superior. "Es un mercado en el que estamos ganando cuota", ha afirmado. Respecto a México, también ha subrayado unas perspectivas positivas, que se apoyan en que el país tiene la "ventaja estructural" de ser socio de Estados Unidos.

En referencia a la IA, el presidente de BBVA ha indicado que es una "gran transformación" que va a afectar a todos los sectores. El ejecutivo se ha mostrado "positivo" porque va a conducir a "mejores servicios, de mayor calidad, más personalizados y más baratos".