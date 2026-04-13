El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará Ormuz

Archivo - Una plataforma petrolífera de Repsol - REPSOL - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% en torno a las 7.12 horas de este lunes y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En concreto, el Brent rebasaba los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump también ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

El presidente estadounidense ha criticado por enésima vez la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y la colocación de minas: "Estados Unidos jamás será extorsionado. (Irán) Quieren dinero y, lo más importante, quieren lo nuclear", ha aducido.

BLOQUEO DE TODOS LOS PUERTOS IRANÍES

Tras estas declaraciones de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado.

El contingente estadounidense dará más información a los mandos de los buques comerciales afectados "antes de que comience el bloqueo" y los insta a comunicarse por el canal 16 "de puente a puente" cuando naveguen por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

En la primera reacción al anuncio, el jefe del Estado Mayor de la Armada iraní, Shahram Iran, ha calificado de "ridículas" las "amenazas" estadounidenses. "Los valientes hombres de la Armada de la República Islámica de Irán están monitorizando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la zona", ha asegurado.

"Las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre bloquear Irán tras su humillante derrota militar en la Tercerra Guerra Impuesta son muy ridícula y divertidas", ha añadido.

FRACASO EN LAS CONVERSACIONES

En cuanto a las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Trump ha indicado este domingo que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" tras más de 20 horas de diálogo, pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".

Además, reprocha a Teherán que se había comprometido a reabrir Ormuz, pero "no lo hicieron a sabiendas". "Esto ha causado ansiedad, desorientación y dolor a muchas personas y países de todo el mundo", se ha lamentado.

Junto a sus amenazas, Trump ha mostrado a Teherán el camino para evitar la escalada: "Irán sabe mejor que nadie cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país". "Lo mejor es que comiencen el proceso de abrir este paso marítimo internacional rápidamente, como prometieron", ha añadido.

TRUMP CREE QUE LOS MERCADOS SE RECUPERARÁN A CORTO PLAZO

En una entrevista telefónica posterior con Fox News, Trump se ha declarado convencido de que su nuevo plan será un éxito aunque tiene asumido que los mercados experimentarán un golpe inicial del que se recuperarán, sin embargo, a corto plazo.

"Creo que Irán volverá a negociar y nos dará todo lo que queremos. Como le dije a mi gente (los negociadores en Pakistán), 'lo quiero todo, no el 90%, no el 95%, todo, porque no tienen cartas que jugar", ha declarado a la presentadora Maria Bartiromo.

Sobre el bloqueo, Trump ha dicho que es "total" porque su Administración no va a permitir "que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes le caen bien y no a quienes le caen mal". Así pues, el cierre será "a todo o nada", antes de compararlo con sus operaciones de intercepción en Venezuela "pero a mayor escala".

El presidente de EEUU no ha precisado demasiado qué países participarían en una operación simultánea para despejar el estrecho de Ormuz de minas iraníes, tal y como anunció este pasado sábado, pero ha mencionado a Reino Unido, que aportaría una cantidad no determinada de barcos dragaminas, según Trump, sin que Londres se haya pronunciado al respecto.

En relacion a los mercados, Trump ha restado importancia al impacto de su decisión. "La bolsa no ha caído mucho. Ha bajado un poco. Mucho menos de lo que pensaba. Y, francamente, el precio del combustible no ha subido tanto como pensaba", ha indicado Trump quien, de todas formas, no ha descartado la posibilidad de que el precio de la gasolina siga "un poquito por encima" de los niveles habituales incluso para cuando lleguen las elecciones legislativas de noviembre.

"¿Queréis ver a unos mercados en caída libre? Que (Irán) nos tiren una bomba atómica o dos, o a cualquier otro lugar. Entonces vais a ver cómo caen los mercados?", ha concluido Trump.

El presidente de EEUU, por último, ha terminado con una amenaza de fuerza contra un país con el que "podría acabar en un día" o incluso en "una hora". "Podría tener toda su energía, todo, todas sus centrales eléctricas, lo cual es un gran problema. Me da mucha pena hacerlo porque, si lo hago, tardarán 10 años en reconstruirlo. Jamás podrán", ha zanjado.

Así, ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán a cualquier buque que esté en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán". "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", ha recalcado.

Asimismo, Trump ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso. "También vamos a comenzar a destruir las minas que han colocado los iraníes en los estrechos", ha explicado al tiempo que ha advertido de que "cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en mil pedazos".