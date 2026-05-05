Torres (BBVA) reivindica la financiación bancaria para aprovechar las "oportunidades" de México

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reivindicado este martes en la inauguración de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales (RNCR) 2026 en Ciudad de México el papel de la financiación bancaria para aprovechar las oportunidades del país norteamericano.

En este sentido, el directivo ha explicado que "incluso en entornos complejos, la economía global --y particularmente la mexicana-- sigue generando oportunidades".

Así, el ejecutivo ha detallado que las buenas perspectivas en el país se están viendo impulsadas por el 'Plan México', que está orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Además, Torres ha resaltado que el país ha consolidado su papel como socio estratégico de Estados Unidos y representa una parte muy significativa de sus importaciones, en un momento en el que las empresas norteamericanas buscan proveedores "más cercanos, más fiables y mejor integrados en sus cadenas de producción".

Por otro lado, el mandatario también ha puesto en valor que más del 80% de las importaciones desde México acceden al mercado estadounidense sin aranceles y que existe una ventaja de costes laborales "altamente competitivos frente a otras economías".

En este contexto, el presidente del banco vasco ha asegurado que "todo ello sitúa a México en una posición privilegiada para capturar las oportunidades asociadas al 'nearshoring' y a la reorganización de las cadenas globales de valor".

En consecuencia, ha afirmado que para que se materialice ese desarrollo hace falta inversión en infraestructuras, en innovación y en tecnología y subraya: "La inversión requiere financiación".

Para ello, el responsable de BBVA ha recordado que el Grupo tiene en marcha un plan de inversión en México por valor de 100.000 millones de pesos para el periodo 2025-2030 y ha asegurado que es importante que BBVA "siga creciendo y llegando a más personas" en la región.

Por otro lado, Torres ha reiterado que el grupo avanza con "solidez" en sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028. En esta línea, la entidad financiera aspira a alcanzar un resultado atribuido acumulado de alrededor de 48.000 millones de euros entre los cuatro años, a mantener un retorno del capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) medio cercano al 22%, a situar la eficiencia en el 35% y a lograr un crecimiento anual compuesto del patrimonio neto tangible más dividendos por acción de alrededor del 15%.

"Son objetivos ambiciosos, pero son objetivos construidos sobre una base muy sólida: nuestra posición actual, nuestras franquicias líderes, nuestra capacidad tecnológica y la claridad de nuestra estrategia", ha precisado el presidente del Grupo.

LA 'IA' COMO PALANCA "CLAVE"

En cuanto a la Inteligencia Artificial (IA), el directivo ha recalcado que BBVA siempre ha aprovechado la innovación como una palanca "clave" para diferenciarse de sus competidores y ha reiterado su compromiso de volver a hacerlo con la IA.

"En BBVA vamos a liderar la banca en la era de la IA, igual que lideramos la transformación digital. Y para ello contamos con una hoja de ruta clara", ha avanzado el mandatario.

Asimismo, el ejecutivo ha argumentado que "más allá de proyectos y casos de uso concretos, la visión es que para capturar estructuralmente la abundancia de la era de la IA, las organizaciones tienen que industrializar la creación y la gestión de agentes de inteligencia artificial a escala".

Y adelanta que es lo que están haciendo en el Grupo que preside, puesto que "no solamente se transforma la creación de soluciones, sino que cambiarán los esquemas de dirección y gestión".

Por último, el presidente de BBVA ha concluido su intervención reivindicando que la el Grupo tiene "la escala, la tecnología, el talento y el compromiso" para contribuir a que el potencial de México se haga "realidad".