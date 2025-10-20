Archivo - El consejero delegado de BBVA, Onur Genç (i) y su presidente Carlos Torres Vila (d), durante la presentación de los resultados de BBVA en 2022, a 1 de febrero de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

El presidente y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres y Onur Genç, respectivamente, han remitido una carta conjunta a la plantilla del banco, a la que transmiten su agradecimiento por el esfuerzo realizado durante la OPA sobre Sabadell y le trasladan los ánimos para continuar después de que la operación haya resultado fallida: "Lo mejor está por venir", han rubricado los dos ejecutivos del banco.

La carta, que se ha distribuido de manera interna por el banco y a la que ha tenido acceso Europa Press, comienza agradeciendo, en primer lugar, a los que han trabajado en la operación con Sabadell, puesto que "se han dejado la piel".

"Durante los últimos 18 meses, los equipos más involucrados en este proyecto y las redes comerciales de España os habéis volcado para convencer a sus accionistas, en un entorno de mucha adversidad. Habéis trabajado con un compromiso admirable y actuado con total integridad", han trasladado.

El agradecimiento se ha hecho extensible también a las casi 126.000 personas que trabajan en el grupo por el "esfuerzo y compromiso constantes".

A renglón seguido, informan de que la operación con Banco Sabadell no ha salido adelante tras conseguir solo un 25,47% de las acciones con derecho a voto, un resultado que no era el esperado por la cúpula de BBVA.

"Lo consideramos una oportunidad perdida, pero respetamos la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell. La asumimos con serenidad y la tranquilidad de haber hecho lo que debíamos en todo momento. Este desenlace no cambia nuestras excelentes perspectivas a futuro. Cerramos este capítulo y miramos al futuro con la misma energía y confianza", sostienen Torres y Genç.

Tras resaltar el crecimiento conseguido en los últimos años por el grupo bancario, Torres y Genç aseveran que "lo mejor está por venir" y mencionan el plan estratégico con el que cuentan para los próximos cuatro años.

Recuerdan, en concreto, la previsión de beneficios netos acumulados de 48.000 millones de euros, con una rentabilidad media de alrededor del 22% y una eficiencia en el entorno del 35%.

Además, el banco prevé contar con 36.000 millones de euros de capital disponible para retribuir a los accionistas.