Trade Republic alcanza 1.000 millones invertidos en sus cuentas para hijos menores

Archivo - Imagen de recurso de Trade Republic. - TRADE REPUBLIC - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El neobanco alemán Trade Republic ha alcanzado los 1.000 millones de euros invertidos a través de sus Cuentas Infantiles, un producto por el cual los padres pueden invertir a nombre de sus hijos menores de edad.

Desde que se lanzó el verano pasado (en España llegó en octubre), se han abierto más de 400.000 cuentas en Europa. Esto arroja un saldo medio de 2.500 euros por cuenta.

"Ahorrar para los hijos no debería consistir solo en proteger el dinero, sino en darle la oportunidad de crecer durante décadas", ha afirmado el 'country manager' para España y Portugal de la entidad financiera, Pablo López Gil-Albarellos.

La cuenta ofrece una remuneración al ahorro del 2,02%. Además, las comisiones de gestión de tres ETFs de Vanguard se reembolsan y se reinvierten automáticamente hasta que el menor cumple 18 años.