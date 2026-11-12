Trade Republic eleva su cuenta remunerada al 4,07% TAE hasta 20.000 euros para nuevos clientes

Archivo - El actor Brad Pitt, junto con una tarjeta de Trade Republic. - TRADE REPUBLIC - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trade Republic ha lanzado en España una promoción temporal que eleva la remuneración del efectivo hasta el 4,07% TAE (4% nominal anual) para saldos de hasta 20.000 euros, dirigida a nuevas altas de clientes en la plataforma.

En este sentido, los usuarios que abran una cuenta en el mercado español, obtendrán este tipo de interés promocional sobre los primeros 20.000 euros de saldo hasta el próximo 1 de marzo de 2027. El capital que exceda el umbral definido continuará remunerándose al tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE), situado actualmente en el 2,5%.

Asimismo, la entidad ha extendido esta mejora de rentabilidad a su base de clientes actual a través de su programa 'Invita a un amigo'. Por cada recomendación completada con éxito, el usuario desbloqueará el mismo interés del 4,07% TAE para saldos de hasta 20.000 euros durante un periodo de dos meses, con un límite máximo de cuatro invitaciones por cliente.

Desde la firma han precisado que los rendimientos generados por los usuarios proceden tanto de los intereses abonados por sus bancos colaboradores como de los dividendos obtenidos a través de fondos del mercado monetario.

"Los hogares españoles tienen más de un billón de euros en depósitos, una cifra récord, y la mayor parte apenas genera rentabilidad. Los españoles somos buenos ahorradores; lo que nos falta es un banco que premie ese esfuerzo. Con un 4% para nuevos clientes y el tipo íntegro del BCE para todos, ahorrar en España vuelve a merecer la pena", ha remarcado el responsable de Trade Republic para España, Portugal y Grecia, Pablo López.

4.000 MILLONES DE EUROS DESDE 2023

En paralelo, la entidad financiera ha revelado que, desde que en enero de 2023 anunciara el traslado íntegro del tipo de interés de referencia del BCE a sus usuarios, la plataforma ha abonado más de 4.000 millones de euros en intereses a sus clientes en toda Europa en menos de cuatro años.

"Mientras demasiados bancos tradicionales siguen pagando pocos o ningún interés, creemos que los clientes merecen más. Sin condiciones complicadas ni cuentas de ahorro separadas. Solo intereses sobre el dinero que la gente usa cada día. Más de 4.000 millones de euros pagados significa más dinero para la compra, las vacaciones o la jubilación. Precisamente para eso creamos Trade Republic", ha concluido el director de Mercados Internacionales del neobanco, Julian Collin.