Cómo tributa el IRPF en España: estas son las comunidades con el impuesto de la renta más alto

Archivo - Moneda, billete, dinero, euros (foto de recurso) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha propuesto una reforma del modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. Ese año, cuando se prevé que entre en vigor, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros.

Este refuerzo de recursos para las comunidades busca dar más autonomía y corresponsabilidad fiscal a las regiones y vuelve a poner el foco en una pregunta clave para los contribuyentes: ¿en qué comunidad se paga más IRPF?.

En este contexto, explicamos cuáles son las comunidades en las que se paga más por el IRPF, según los datos recopilados por El Consejo General de Economistas en su informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral' de 2025.

¿CÓMO TRIBUTA EL IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos que perciben rentas salariales o cualquier otro ingreso residentes en España.

El impuesto se divide en dos tarifas principales con diferentes tramos, una estatal y otra autonómica, lo que permite a las comunidades establecer los tipos máximos y mínimos de este tributo en los tramos autonómicos.

En la tarifa estatal, el Gobierno establece seis tramos de la base liquidable general, con tipos progresivos que van del 9,50% mínimo al 24,50% máximo, iguales en todo el territorio común.

Tipo aplicable según la base liquidable:

- Desde 0 hasta 12.450 euros: 9,5% - Desde 12.450 hasta 20.199 euros: 12,00% - Desde 20.200 hasta 35.199 euros: 15,00% - Desde 35.200 hasta 59.999 euros: 18,50% - Desde 60.000 hasta 299.999 euros: 22,50% - Más de 300.000 euros: 24,50%

Una vez fijado el tramo estatal del impuesto, que es igual para todas las comunidades, cada región establece después su propia tarifa que en todos los casos difiere de la estatal, por lo que, según el Consejo General de Economistas es difícil realizar comparaciones, ya que en muchos casos no coinciden ni el número de tramos. No obstante, con el dato del tipo marginal máximo por comunidades se puede conocer cuáles son las regiones en las que se paga más.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES EN LAS QUE MÁS SE PAGA?

Las regiones que pagan tipos más elevados por el IRPF en 2025 son aquellas que cuentan con un tipo máximo agregado superior, ya que refleja el nivel máximo de tributación que soportan los contribuyentes con rentas más altas. Este gravamen es producto de la suma entre el tipo estatal más alto y el tipo máximo establecido por cada comunidad.

Por ejemplo, en el caso de Madrid, la comunidad en la que se paga menos por el IRPF, el tipo máximo agregado es del 45%, este gravamen se obtiene de la suma entre el tipo máximo que establece la comunidad (20,50%)y el tipo estatal más alto (24,50%), y se aplica a los ingresos que superan el umbral del último tramo de la base imponible, a partir de 300.000 euros de ingresos.

Frente a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana es la región que cuenta con el mayor tipo máximo agregado, con una tasa del 54% para los tramos con ingresos superiores más altos.

Navarra se sitúa como la segunda región con mayor tipo máximo agregado (52%), seguida de La Rioja (51,5%), Canarias (50,5%) y de Cataluña, Asturias y Aragón, que comparten un tipo marginal máximo del 50%.

Del otro lado de la tabla, Castilla y León es la segunda comunidad donde menos se paga en el tramo más alto, con un tipo máximo agregado del 46%, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia se sitúan en el grupo de comunidades más moderadas, con un tipo máximo agregado del 47%.

¿CÓMO AFECTA EL IRPF A LAS RENTAS MÁS BAJAS POR COMUNIDAD?

El tipo mínimo agregado es el gravamen impositivo más bajo aplicable a los ingresos dentro del primer tramo de la base imponible general. Mediante este porcentaje se puede saber cómo afecta el IRPF a las rentas más bajas.

En este sentido, País Vasco es la comunidad con el tipo mínimo agregado más alto (23%), seguida de Cataluña (20%) y Asturias (19,50%), siendo estas las regiones donde las rentas más bajas soportan una mayor carga en el IRPF.

Por contra, los tipos mínimos agregados más bajos se aplican en Navarra (13%), seguida de La Rioja, Extremadura (17,50% en ambas comunidades), Madrid y Cantabria (18% en las dos regiones), destacando como las comunidades en la que las rentas del primer tramo pagan menos por el IRPF.

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR CON LA NUEVA CESIÓN DE IRPF E IVA?

La propuesta del Gobierno no modifica los tipos del IRPF que paga hoy cada contribuyente, sino la distribución de la recaudación entre Estado y comunidades. Al elevar la cesión del IRPF hasta el 55% y la del IVA hasta el 56,5%, el Ejecutivo busca un modelo con más recursos autonómicos.

Ahora bien, las comunidades más beneficiadas con la nueva propuesta serán Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, según se desprende de la presentación que ha realizado este viernes Hacienda, en la que ha detallado que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.