Trump no está preocupado por la volatilidad de la moneda: "El dólar va de maravilla"

Archivo - FILED - 12 July 2022, Berlin: A euro coin lies on a one dollar bill. The value of the euro dipped below that of the US dollar for the first time in 20 years on Wednesday. Photo: Paul Zinken/dpa - Paul Zinken/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a la reciente volatilidad del dólar, que ha empujado al 'billete verde' a mínimos desde 2021 frente a euro, mientras que ha disparado la cotización de activos refugio como el oro, en respuesta a la incertidumbre generada por las políticas anunciadas desde la Casa Blanca y las presiones sobre la Reserva Federal, que este miércoles anunciará su postura en política monetaria.

"Creo que es genial. O sea, el valor del dólar, mira el negocio que estamos haciendo. El dólar va de maravilla", ha afirmado el presidente estadounidense al ser preguntado por los recientes descensos en el valor de la moneda de EEUU.

"Si te fijas en China y Japón, solía pelear con ellos como un demonio porque siempre querían devaluar (...) No es justo que devalúen porque es difícil competir cuando devalúan", ha comentado.

La cotización del euro frente al dólar se ha fortalecido sustancialmente en las últimas sesiones a raíz de la incertidumbre a causa de las erráticas políticas de Donald Trump y de sus presiones sobre la Fed para que baje los tipos de forma más agresiva, empujando ayer a la moneda común europea hasta los 1.2079 dólares, el nivel más alto desde mediados de 2021, mientras que hoy se mantenía cómodamente por encima de los 1,19 dólares, con una subida de más del 2% desde el cierre del pasado viernes.

En este sentido, Thomas Hempell, responsable de macroeconomía e investigación de mercados de Generali AM, considera que los crecientes brotes verdes económicos en la eurozona "proporcionan más margen alcista para el euro", aunque subraya que el umbral de 1,20 puede ser difícil de superar de forma sostenida.

En su opinión, la resistencia de la economía y el auge sostenido de la IA siguen respaldando al dólar, mientras que, a pesar de la mejora de las perspectivas cíclicas, Europa sigue adoleciendo de una profunda debilidad estructural, que incluye un exceso de burocracia, pérdida de competitividad, elevados costes energéticos y su dependencia militar de EEUU.

De tal modo, a pesar de la creciente desconfianza en EEUU, esto mantendrá limitada la caída general del dólar frente a las principales divisas, mientras que el oro podría seguir brillando aún más.

Asimismo, Claudio Wewel, estratega de divisas de J. Safra Sarasin Sustainable AM, apunta que los paquetes fiscales de Alemania impulsarán la actividad de la eurozona, permitiendo al euro iniciar otra fase alcista, lo que se podría ver reforzado con la designación de un sucesor más acomodaticio que Powell en la Fed.

"A largo plazo, el euro debería beneficiarse del aumento de las asignaciones hacia activos de reserva denominados en euros. La divisa ganará ventaja frente al dólar desde un punto de vista estructural, dada la posible erosión gradual del Estado de derecho en EEUU y la indiscutible independencia del BCE", señala.

En cuanto a las perspectivas del 'billete verde', además de las presiones sobre la Fed, Wewel advierte de que, a largo plazo, la combinación de incertidumbre política y la continua necesidad de financiación externa "genera un viento estructural en contra del dólar", por lo que la mayoría de las divisas del G10 y de los mercados emergentes deberían seguir apreciándose frente a una moneda estadounidense sobrevalorada.

EURO FUERTE Y TIPOS DEL BCE.

Si bien el Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado en numerosas ocasiones que no se fija un objetivo determinado para el tipo de cambio del euro, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, señalaba el pasado verano que un cruce del euro por encima de 1,20 dólares podría ser complicado.

"Se trata mucho más de la velocidad del ajuste que del nivel. Pero creo que 1,17, incluso 1,20, es algo que no podemos... Bueno, podemos pasarlo por alto un poco. Más allá de eso, será mucho más complicado. Pero 1,20, creo que es perfectamente aceptable", señalaba el economista español desde Sintra el pasado mes de julio.

En este sentido, el gobernador del Banco Nacional de Austria, Martin Kocher, abría la puerta a que el BCE tenga que considerar la opción de bajar tipos si subidas adicionales del valor del euro empiezan a afectar a las previsiones de inflación.

"Si el euro se aprecia cada vez más, en algún momento esto podría generar, por supuesto, cierta necesidad de reaccionar en términos de política monetaria", declaró Kocher al 'Financial Times', subrayando que no se trata del tipo de cambio en sí, sino que este puede traducirse en una menor inflación, lo que sí pasaría a ser una cuestión de política monetaria.

Desde ING Research, Chris Turner advierte de que una de las amenazas para la perspectiva neutral de la política monetaria del BCE ha sido la fortaleza del euro y apunta que, tras los movimientos recientes, las 'palomas' del Consejo de Gobierno BCE podrían tener razón al preocuparse de que un euro fuerte podría llevar a la entidad a incumplir a la baja su objetivo de inflación.

Asimismo, en cuanto al desplome del dólar, Turner considera que el movimiento no se debió al bajo rendimiento de los mercados de activos estadounidenses, sino que pareció estar impulsado por los responsables de la toma de decisiones en los mercados de divisas, que aumentan sus posiciones cortas en dólares ante las consecuencias que podrían extraerse de una potencial intervención coordinada de las autoridades estadounidenses y japonesas en defensa del yen

"¿Acaso la administración estadounidense solo busca un yen más fuerte para ayudar a estabilizar el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos (JGB)? ¿O acaso Estados Unidos busca un dólar más débil por motivos competitivos en un momento en que el consumidor estadounidense empieza a sentir la presión?", se pregunta el analista, para quien los comentarios de Trump sobre la debilidad del 'billete verde' alimentan esta última teoría.

En cualquier caso el experto reconoce que no esperaba esta caída del dólar y anticipa que una pausa este miércoles de la Fed en los recortes de tipos "podría brindar cierto soporte al dólar", mientras que cualquier repunte débil o un dólar cerrando a la baja la jornada podría sugerir un impulso muy bajista para el dólar.

RÉCORD DEL ORO.

La debilidad del 'billete verde' y la incertidumbre respecto de las políticas estadounidenses han reforzado la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores, lo que ha espoleado aún más la cotización del oro, que sigue marcando máximos históricos casi a diario.

De tal modo, este miércoles su cotización al contado superaba por primera vez el umbral de los 5.200 dólares, tras haber roto ayer la histórica barrera de los 5.000 dólares por onza.

En concreto, el oro ha llegado a alcanzar un récord intradía de 5.271 dólares, con una revalorización del 1,7% respecto del cierre anterior y doblando su valor desde mediados de agosto de 2024, cuando la cotización del metal superó por primera vez los 2.500 dólares.

De este modo, el precio del oro acumula una subida de alrededor del 22% en lo que llevamos de 2026, frente al aumento de casi el 70% en el conjunto de 2025, después de haber superado por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza a finales del pasado mes de diciembre.

A este respecto, Carsten Menke, desde Julius Baer, considera que las palabras de Trump sobre el dólar han impulsado el repunte en los mercados de metales preciosos, señalando que el denominado "trade de devaluación" está de nuevo en pleno auge nuevamente.

"La magnitud de las fluctuaciones de precios en los mercados de metales preciosos es simplemente asombrosa", reconoce para subrayar que la sensibilidad de los mercados de metales a las fluctuaciones del dólar parece haber aumentado significativamente, reflejando la creciente preocupación por los juegos de poder político que está llevando a cabo el presidente Trump, tanto a nivel nacional como internacional.