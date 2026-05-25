UBP recorta en 500 dólares su previsión para el precio del oro a cierre de 2026

Archivo - Oro. - Sven Hoppe/Dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Union Bancaire Privée (UBP) ha recortado en 500 dólares su previsión para el precio de la onza de oro a cierre de 2026, hasta los 5.500 'billetes verdes'.

Entre los motivos, el banco privado suizo argumenta que desde finales del pasado mes de febrero la actividad inversora en el oro y en el conjunto más amplio de los metales preciosos se ha "estancado".

En concreto, los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), del metal precioso registraron "fuertes" salidas de capital en el tercer mes del año --la mayor caída mensual desde 2021-- y, desde entonces, las entradas se han reducido a un "goteo", tal y como explican desde la entidad financiera.

Sin embargo, la demanda de los bancos centrales ha continuado a un ritmo "sólido" --244 toneladas en el primer trimestre--, a pesar de varios rumores sobre ventas "agresivas" por parte de estos titulares institucionales.

De cara a los próximos meses, se espera que las compras de las autoridades monetarias añadan aproximadamente 800 toneladas a las reservas globales en 2026, lo que debería seguir limitando riesgos significativos de caída para el metal.

En esta línea, las estimaciones de demanda de monedas y lingotes permanecen sin cambios, aunque el principal riesgo para este componente de la demanda es la reciente decisión de India de elevar su impuesto a las importaciones de oro hasta el 15%.

LAS VOLATILIDADES A CORTO PLAZO SE REDUCEN A LA MITAD

Asimismo, el análisis apunta que la caída del interés minorista también ha hecho mella en el mercado de opciones. Así, los autores del estudio calculan que las volatilidades a corto plazo han retrocedido en las últimas semanas hasta situarse ligeramente por encima del 20%, frente a los máximos de casi el 40% alcanzados a finales de marzo, lo que anticipa un mercado más calmado con menos expectativas de cambios bruscos en el precio.

Además, las opciones sobre el oro (XAU/USD) a tres meses muestran actualmente un ligero sesgo hacia las apuestas bajistas, es decir, una mayor preferencia relativa por posiciones que se benefician de una caída del precio del oro --opción 'put'-- frente a aquellas que se benefician de su subida --opción 'call'--.

No obstante, desde UBP aseguran que este movimiento en el mercado de opciones está en línea con la evolución reciente del precio 'spot' del oro y, por tanto, "no se considera un indicador adelantado para las próximas semanas y meses".

EL IMPACTO INFLACIONISTA DE LA GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Otro de los efectos adversos que lastra las estimaciones sobre el principal activo refugio global, tal y como confirman los expertos de la gestora de banca privada y gestión patrimonial con sede en Ginebra, es la inflación derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En particular, el informe avanza que el fuerte aumento de los precios del petróleo ha provocado "una importante revalorización" de los rendimientos a corto plazo, dado que los mercados ya descartan recortes de tipos por parte de las autoridades monetarias y descuentan una posible subida de 25 puntos básicos.

Así, los analistas justifican que "el aumento generalizado de los rendimientos nominales --bonos del tesoro, cuentas remuneradas o depósitos-- incrementa el coste de oportunidad de mantener posiciones largas en oro".

En cifras, las estimaciones del modelo sugieren que un aumento del 1% en los rendimientos de los tipos de interés de los bonos del Estado con un plazo de vencimiento a diez años es "coherente" con una caída de algo más de 100 dólares por onza de oro.

"La cuestión clave para el oro es si el aumento de los rendimientos de los intereses será duradero; el análisis actual no apunta en esa dirección", aclaran desde UBP.

En este sentido, el estudio atestigua que el principal catalizador a corto plazo para el oro --y, más ampliamente, para las expectativas de política monetaria de los bancos centrales-- sigue siendo la resolución del cierre del estrecho de Ormuz.

Al respecto, los analistas vaticinan que la reducción de inventarios en el mercado petrolero debería intensificarse en las próximas semanas, forzando una resolución de la situación de una forma u otra.

De darse esta coyuntura, los bancos centrales estarían en mejor posición para ignorar las dinámicas inflacionistas derivadas de restricciones de oferta; y probablemente, provocaría un dólar estadounidense algo más débil, ofreciendo un apoyo marginal alcista para el oro.

EL ORO EN 6.000 DÓLARES EN MARZO DE 2027

Con todo, el informe continúa siendo optimista con las perspectivas en el medio plazo. De este modo, la entidad financiera mantiene un precio objetivo para el oro en 6.000 dólares la onza hacia marzo de 2027, en línea con su anterior previsión.

"En conjunto, los datos y el sentimiento del mercado apuntan a una caída sustancial del apetito a corto plazo por las posiciones largas en oro. Sin embargo, la percepción a largo sigue siendo constructiva, lo que sugiere que la reciente debilidad se interpreta mejor como una pausa dentro de la tendencia alcista más amplia del metal precioso", enfatizan desde la compañía.

Entre las causas, los analistas consideran que, en el caso de la renta fija, los rendimientos de las obligaciones a 30 años por encima del 5% tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido no constituyen, por sí mismos, "un desarrollo negativo para el oro".

Al mismo tiempo, reivindican que la cuestión de la causalidad es "crucial", puesto que el incremento de los rendimientos a largo plazo, aunque más moderados ante una resolución del conflicto en el corto plazo, es positivo para el oro de manera "acumulativa".

En cuanto al potencial alcista del oro, si se toma como referencia el precio del metal precioso al cierre de los parqués europeos en la presente jornada --4.570 dólares la onza--, presenta un 'upside' de más del 31% hasta la estimación de Union Bancaire Privée.