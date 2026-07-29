UBS gana un 43% más hasta junio y lanzará una recompra de acciones de 2.636 millones

Archivo - FILED - 10 December 2021, Frankfurt: A view of the UBS Group AG logo on the bank's headquarters in downtown Frankfurt. The major Swiss bank reported 06 February that its fourth-quarter net loss attributable to shareholders was $279 million, comp - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El banco suizo UBS cerró el primer semestre del ejercicio 2026 con un beneficio neto atribuido de 5.840 millones de dólares (5.133 millones de euros), un 42,9% más que en los seis primeros meses del año pasado, tras lo que la entidad helvética ha anunciado su intención de ejecutar durante los próximos doce meses un nuevo plan de recompra de acciones propias por importe de 3.000 millones de dólares (2.636 millones de euros).

La cifra de negocio neta de UBS hasta junio fue de 27.943 millones de dólares (24.559 millones de euros), un 13,3% más, mientras que la partida destinada a cubrir pérdidas de crédito alcanzó los 121 millones de dólares (106 millones de euros), un 72,8% más.

El negocio de gestión patrimonial creció en el semestre un 11,8%, hasta 14.218 millones de dólares (12.496 millones de euros); la banca corporativa y personal un 10%, hasta 5.001 millones de dólares (4.395 millones de euros); el área de gestión de activos un 1%, con 1.528 millones de dólares (1.343 millones de euros); mientras que la banca de inversión aportó 7.781 millones de dólares (6.839 millones de euros), un 26,6% más.

Entre abril y junio, UBS registró ganancias de 2.800 millones de dólares (2.461 millones de euros), un 17% por encima del resultado del mismo periodo del ejercicio anterior. A su vez, la cifra de negocio del banco suizo en segundo trimestre ascendió a 13.700 millones de dólares (12.041 millones de euros), un 13% más que los ingresos anotados por la entidad un año antes.

"Nuestra sólida posición de capital nos permite seguir destinando recursos a oportunidades de crecimiento rentable para apoyar a nuestros clientes y cumplir con nuestros objetivos de retorno de capital", ha destacado la entidad, que tras finalizar en julio su último programa de recompra de acciones, llevará a cabo otro programa de recompra de 3.000 millones de dólares que espera completar a finales del segundo trimestre de 2027, incluyendo la recompra de al menos 1.000 millones de dólares (879 millones de euros) en acciones durante los próximos tres meses.

En este sentido, UBS ha precisado que el importe y el ritmo de las recompras de acciones estarán sujetos al desempeño y perspectivas financieras a corto plazo, así como al mantenimiento de un ratio de capital CET1 de alrededor del 14% y a una mayor visibilidad de las deliberaciones del Parlamento suizo sobre la capitalización de las filiales extranjeras.

De cara al trimestre en curso, UBS considera que las condiciones del mercado siguen siendo en general favorables, aunque ha advertido de que la evolución geopolítica y la volatilidad de los precios de la energía generan una gran incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación y tipos de interés, lo que podría contribuir a cambios en las condiciones macroeconómicas, periodos de elevada volatilidad y una mayor cautela por parte de los inversores.

INTEGRACIÓN DE CREDIT SUISSE.

En cuanto a la integración de Credit Suisse, UBS ha indicado que el proceso avanza según lo previsto y "se completará en gran medida a finales de este año", tras haber finalizado en marzo la migración global de las antiguas cuentas de clientes de Credit Suisse a la infraestructura de UBS.

"Entramos en la fase final de la integración", ha subrayado la entidad, que contabilizó una reducción de costes brutos adicional de 1.100 millones de dólares (967 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que eleva el ahorro acumulado de costes brutos desde finales de 2022 a 12.600 millones de dólares (11.074 millones de euros), lo que supone más del 90% del objetivo total de ahorro de costes brutos y mantiene a UBS en camino de alcanzar su meta de aproximadamente 13.500 millones de dólares (11.865 millones de euros) para finales de 2026.

De este modo, UBS considera que está en camino de completar sustancialmente la integración para finales de año y se encuentra bien posicionada para superar el objetivo de rentabilidad sobre el capital CET1 para la salida en 2026 de aproximadamente el 15% y alcanzar la meta de ratio coste/ingreso para la salida en 2026 de menos del 70%, con potencial de mejora incremental.

"Desde el principio, dejé claro que la adquisición de Credit Suisse no era un regalo, sino un premio que todos tendríamos que ganar. Como era de esperar, el camino no fue fácil. Requirió mucho esfuerzo por parte de mis colegas y decisiones difíciles. Ahora, estos esfuerzos están dando sus frutos", ha comentado Sergio Ermotti, consejero delegado de UBS.