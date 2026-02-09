UMAS Seguros incorpora a Alejandra Lenze como directora del negocio en la zona este del país

Archivo - UMAS Seguros incorpora a Alejandra Lenze como nueva directora territorial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares. - UMAS SEGUROS - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

UMAS Seguros ha anunciado la incorporación de Alejandra Lenze Julià como nueva directora territorial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, según el comunicado remitido este martes.

Con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador y financiero, Alejandra Lenze ha ocupado posiciones de responsabilidad en compañías como Aegon y Nationale-Nederlanden.

Posee un máster en Dirección de Recursos Humanos (EAE) y un máster en Protocolo y Relaciones Institucionales (IE), y cuenta con formación superior en Dirección Comercial, así como certificaciones y recertificaciones profesionales (CECAS, MiFID II y LCCI).

Desde su nueva responsabilidad en UMAS, Lenze asumirá el liderazgo territorial del este con el objetivo de impulsar el desarrollo de la red comercial, reforzar la relación con mutualistas y mediadores y consolidar el posicionamiento de la compañía en la región.