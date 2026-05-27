Unicaja e Ibercaja llaman a la desregularización del sector y a valorar el efecto competitivo de las normas

Unicaja impulsa más de 360 iniciativas sociales en 2025 y refuerza su compromiso con el bienestar de las personas. - UNICAJA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha defendido que una cierta "simplificación y replanteamiento de todo el proceso regulatorio europeo sobre el sector bancario es conveniente".

En este sentido, el dirigente, que ha criticado durante su intervención en un evento organizado por la escuela de negocios IESE y FTI Consulting que las velocidades europeas no son las más rápidas del mundo, considera que no se debe contraponer la regulación a la creación de valor.

De su lado, y coincidiendo con Sevilla, el presidente de Ibercaja, Francisco José Serrano, ha explicado que Europa está "suficientemente diagnosticada, quizá hasta sobrediagnosticada". Así, Serrano ha asegurado que lo que falta al continente es establecer junto con el mandato de estabilidad financiera del regulador y supervisor, uno basado en la competitividad.

En este contexto, el directivo de la entidad financiera aragonesa ha pedido que cuando se "lancen normas", se examine no solo si mejora la estabilidad del sistema financiero, sino también si lo va a hacer "más competitivo".

En cifras, el dirigente ha puesto sobre la mesa un estudio reciente elaborado por la patronal CECA sobre el impacto de la regulación en el margen bruto de los bancos. El análisis estipula que entre el año 2019 y 2024 se publicaron 1.755 nuevas normas específicamente dedicadas al sector financiero.

"Son 1,3 normal al día. Eso es prácticamente inasumible", ha reprochado Serrano. Durante ese mismo periodo de tiempo, el documento atestigua que surgieron seis nuevos supervisores que, además, incrementaron un 2% cada año sus presupuestos y otro 2% sus recursos.

Por otro lado, en cuanto a la creación de valor, Sevilla ha señalado que es importante reconocer el papel del entorno de los tipos de interés.

Con todo, el presidente de Unicaja ha subrayado que hoy hay un sector bancario europeo sólido que, en los últimos dos años, está generando rentabilidades por encima del coste de capital, algo que, tal y como ha precisado, era antes la "excepción".

"Se están generando valoraciones por encima del valor contable. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo todos estos procesos de transformación y de cambio para darle una buena oferta de servicio al cliente, porque la clave está en ser útil para él", ha especificado el mandatario.

CARGA FISCAL

Respecto a la carga fiscal que el sector asume, el dirigente de Unicaja ha avanzado que, entre el impuesto de sociedades; el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones; el impuesto sobre los depósitos; los gravámenes y el IVA soportado, que no es deducible; abonaron 371 millones de euros en el pasado ejercicio, cantidad que supone el 37% del beneficio antes de impuestos.

"Por lo tanto, es verdad que estamos en un entorno donde la contribución fiscal es elevada, pero, de nuevo, creo que aún en estas circunstancias, los bancos podemos crear valor para los accionistas", ha zanjado Sevilla.