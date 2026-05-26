Vanguard 'ficha' a Ursula Marchioni (ex BlackRock) como responsable de multiactivos y asesoramiento en Europa

Archivo - Ursula Marchioni. - VANGUARD - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Vanguard ha incorporado a Ursula Marchioni como responsable de soluciones multiactivo y asesoramiento en Europa, según informó la compañía en un comunicado.

Desde este puesto de nueva creación, Marchioni supervisará a los equipos de Model Portfolio Services y multiactivos de la gestora y el equipo de análisis y asesoramiento de carteras. La directiva reportará a Jon Cleborne, director de Vanguard para Europa.

Marchioni se suma al equipo de Vanguard desde BlackRock, donde ocupaba el cargo de directora general y dirigía el área de inversiones y soluciones de cartera en EMEA.

Previamente, pasó por diversos puestos en Credit Suisse, Société Générale y KPMG. Es licenciada en Física por la Universidad de Trento.