Venezuela vende 330 millones de dólares en los mercados para sostener el bolívar y alejar la hiperinflación

Archivo - Billete de dólar sobre una bandera de Estados Unidos (EE.UU.). - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Venezuela ha vendido 330 millones de dólares (283,4 millones de euros) desde el pasado 31 de marzo a través de intervenciones directas de cambio de divisas para contener la devaluación del bolívar venezolano y la amenaza de hiperinflación.

Según han informado fuentes conocedoras del asunto a 'Bloomberg', la reanudación de las intervenciones directas, suspendidas desde mediados de diciembre, pone de relieve los esfuerzos del Gobierno de Delcy Rodríguez por estabilizar la moneda después de que la puesta en marcha de las subastas en dólares a principios de año resultasen inestables y tensionaran el mercado paralelo.

En este sentido, un informe de la consultora venezolana 'Ecoanalítica' publicado esta misma semana ha revelado que el Banco Central de Venezuela rechaza alrededor del 80% de las solicitudes de dólares sin dar explicaciones.

"La combinación de una oferta oficial de divisas muy concentrada en manos de unos pocos operadores y una demanda insatisfecha por parte de las pymes y los particulares ha desviado los flujos hacia los mercados paralelos. Esta dinámica ha agrandado la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado", ha explicado el estudio.

Una inflación mensual del 14,6% en febrero y del 617,9% a nivel interanual unida a una mayor restricción de la oferta de dólares podría provocar un nuevo episodio hiperinflacionista en el país.

En cualquier caso, acorde a los datos de 'Síntesis Financiera', las autoridades chavistas lograron vender más de 1.000 millones de dólares (858,7 millones de euros) en marzo en el mercado oficial, lo que supone un récord mensual desde que se creó el sistema en 2019.