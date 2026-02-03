VidaCaixa gana 1.312 millones en 2025, un 5,9% más

El consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, durante la presentación de los resultados de la entidad de 2025. Madrid 03/03/2026. - VIDACAIXA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora VidaCaixa obtuvo un beneficio neto de 1.312,3 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 5,9% en comparación con el ejercicio anterior, según ha informado la entidad este martes.

Entre enero y diciembre, la aseguradora registró 13.711 millones de euros entre primas y aportaciones comercializadas en España y Portugal, lo que supone un crecimiento del 6,4% frente al año precedente.

Los seguros de ahorro supusieron el 65% del total de primas y aportaciones realizadas, con 8.960 millones de euros. De esa cifra, las rentas vitalicias fueron 4.907 millones, mientras que los productos 'unit linked' alcanzaron los 2.259 millones de euros.

Los planes de pensiones se situaron en 1.712 millones de euros, mientras que los productos de vida riesgo alcanzaron los 1.681 millones de euros. Las primas y aportaciones de la portuguesa BPI Vida e Pensões alcanzaron los 1.357 millones de euros.

El margen bruto registrado por la aseguradora en el conjunto del año fue de 1.656 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1%. Los gastos de explotación se situaron en 235 millones, lo que sitúa al margen de explotación en 1.421 millones de euros, un 1% menos que en 2024.

El margen ha estado afectado "por un entorno de tipos más a la baja", según ha explicado el consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle, en un encuentro con medios de comunicación.

Respecto a los recursos gestionados, la entidad contabilizó un alza del 5,1% frente a 2024. De esa cifra, 79.673 millones de euros están en productos de ahorro, mientras que otros 48.427 millones se encuentran gestionados vía planes de pensiones. La aseguradora cuenta con otros 1.001 millones en productos de vida riesgo, mientras que la filial BPI gestiona 9.079 millones de euros.

Valle también ha destacado, dentro de su gama de productos, que VidaCaixa ha superado el millón de clientes que realizan aportaciones de ahorro de forma periódica. Asimismo, la aportación media mensual ha subido a 159 euros.

La entidad superó el año pasado los 7 millones de clientes en España y Portugal. La base de clientes creció en más de 200.000 personas respecto al mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 3%.

Respecto a las rentabilidades obtenidas en el segmento de gestión de activos, la firma ha indicado el buen desempeño de la renta variable, al calor de la marcha de los mercados bursátiles en 2025. En concreto, ha destacado el plan CABK RV Nacional, con una rentabilidad del 52,4% en el año, además del CABK RV Euro, que obtuvo un 22,9%. En toda la categoría de renta variable, VidaCaixa tuvo una rentabilidad del 11,4% a 5 años, frente al 11,2% del mercado y del 10,2% a 10 años, frente al 9,1% del mercado, según la entidad.

PROTECCIÓN A CLIENTES

La aseguradora ha destacado que durante el año pasado pagó 5.792 millones de euros en prestaciones a sus clientes, un 1,3% más. De esa cifra, 2.793 millones de euros son rentas que complementan los ingresos, mientras que otros 2.204 millones de euros proceden de coberturas frente a imprevistos y 795 millones son capitales de ahorro acumulado.

VidaCaixa ha especificado que la cobertura por enfermedades graves ha permitido destinar 101,3 millones de euros a cubrir esta contingencia, siendo cáncer, infarto e ictus, los diagnósticos que más veces activan la prestación.

Asimismo, desde este año, la aseguradora ha decidido dar cobertura integrar a personas con esclerosis múltiple sin enfermedades previas, sin limitaciones y en tratamiento. Entre las coberturas se incluyen los supuestos de invalidez absoluta y permanente, cáncer, infarto, enfermedades graves o fallecimiento.

Valle ha indicado que esta ampliación de las coberturas se "beneficia" de la experiencia de VidaCaixa y el "gran número de clientes". Según ha explicado el consejero director general, la firma ha formado comités de expertos, compuestos por científicos, médicos y enfermos, para contar con una visión "no solo de lo que puede pasar en el futuro en base al pasado, sino en base a los avances médicos".

De cara a 2026, Valle ha explicado que espera un año "continuista" para la aseguradora. Ha apuntado a que existe un "momento dulce" por los vientos de cola que vienen de las reflexiones estratégicas a nivel europeo sobre impulsar el ahorro y la inversión minorista.

"Creemos que debemos ser protagonistas", ha explicado el consejero director general, sobre el papel del sector asegurador en este impulso del ahorro. En todo caso, ha reconocido que el "reto" es que los países desarrollen este planteamiento europeo.

Además, ha apuntado a que "sería conveniente que hubiera conciencia de que hay que ayudar a incentivar el ahorro, y eso pasa también por incentivos fiscales".

"En ese espíritu de promover el ahorro minorista, aparte de tener un producto lo más sencillo posible, también es verdad que en la medida que das incentivos al ahorro, lo vas a promover de forma natural", ha recalcado Valle.