VÍDEO | Ana Botín invita a IShowSpeed a abrir una cuenta en Santander en el Francia-España, con Juan Roig como testigo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, asistieron a la semifinal de Francia-España en Dallas (EEUU) y se acercaron al streamer estadounidense IShowSpeed, en una escena tan inesperada como viral.

En concreto, la presidenta de la entidad invitaba al youtuber a abrir una cuenta en Openbank, señalando que le pagaban un 4% por sus ahorros y no necesitaba un historial de fiabilidad crediticia. Asimismo, comparaba Openbank con OpenAI.

Sus acompañantes le explicaron al youtuber que ambos eran personalidades importantes en España: le indicaron que Mercadona es como "el Walmart de España" y Santander como el "JP Morgan de Europa".

El streamer, que cuenta con 51,9 millones de seguidores en Instagram, 57,8 millones en YouTube y 53,7 millones en TikTok, es uno de los creadores de contenido más famosos de internet, conocido por sus retransmisiones en directo, y también ha narrado en vivo la evolución de este Mundial de fútbol.

Ana Botín ha sido elegida entre las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2026 por 'Fortune', en el puesto quinto, en una clasificación liderada por Jane Fraser (CitiGroup).

Por su parte, el empresario valenciano se encuentra en el grupo de las cinco grandes fortunas españolas, que encabeza el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y su hija Sandra, y también incluye a Rafael del Pino y Juan Carlos Escotet, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España.