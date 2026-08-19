La vivienda en la costa sube un 13,5% y el esfuerzo de compra alcanza el 40% de la renta, según Tinsa

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MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en los municipios de la costa española, excluyendo capitales de provincia, subió un 13,5% interanual en el primer trimestre de 2026, hasta situarse en los 1.992 euros por metro cuadrado, situando el esfuerzo de compra en el 40% de la renta disponible del hogar medio y mostrando las primeras señales de agotamiento en la demanda, según se desprende del informe 'Vivienda en Costa 2026' elaborado por Tinsa by Accumin.

"El mercado residencial en costa, fuertemente dominado por las dinámicas del segmento vacacional, combina un crecimiento de los precios intenso con una demanda robusta que comienza a mostrar señales de agotamiento, revelando la escasez de oferta como factor principal que sostiene los tensionamientos en precio y dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para el salario local medio", ha apuntado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Por zonas geográficas, los incrementos interanuales de precio más pronunciados se registraron en el archipiélago balear y canario (+14,1%) y en la Costa Mediterránea (+13,9%), seguidos por la Costa Norte y el tramo atlántico andaluz, ambos con un avance del 11,7% nominal.

Respecto a los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, el informe refleja que el valor en el litoral se sitúa un 30% por debajo en términos reales. Sin embargo, en términos nominales, cerca de un centenar de municipios, ubicados principalmente en Baleares, Canarias, Alicante, Málaga, Cádiz y Pontevedra, ya superan los valores de aquel periodo.

Por otro lado, el esfuerzo financiero necesario para afrontar el primer año de hipoteca supera la recomendación máxima del 35%, alcanzando niveles de tensionamiento especialmente elevados en Baleares (59%), Málaga (57%) y Alicante (46%). Por el contrario, los niveles más moderados se registran mayoritariamente en tramos de la Costa Norte, Murcia, Valencia, Castellón y Almería.

"El litoral español crece de manera cada vez más desigual. Mientras el esfuerzo de compra del conjunto nacional se mantiene próximo al equilibrio, el acceso a la vivienda alcanza niveles de tensionamiento elevado en costa, y críticos en varios tramos, donde la fusión entre los productos de primera y segunda residencia prioriza la mayor rentabilidad ofrecida por el segmento vacacional", ha explicado Arias.

Asimismo, la responsable del Servicio de Estudios ha advertido de que la convergencia de usos entre primera y segunda residencia reemplaza al producto habitual. Según ha destacado, "la compatibilización de la vivienda habitual con el uso vacacional se mantiene, un año más, como el principal reto del litoral español".

En el segmento específico de segunda residencia, el precio medio estimado por la red técnica de la tasadora se situó en 3.150 euros/m2, un 11,6% por encima de la media nacional. En el 77% de los tramos analizados los técnicos ven margen de subida, mientras que el 23% restante aprecia indicios de estancamiento o de haber tocado techo.

"Ninguna zona reduce su actividad con respecto al año previo, pero aumenta el número de zonas que perciben señales de agotamiento y que señalan que el precio de la vivienda vacacional podría estar cerca de tocar techo", ha indicado al respecto la analista senior del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Andrea de la Hoz.

En cuanto a las transacciones, las compraventas en municipios costeros sumaron 204.089 operaciones en 2025, lo que supone un incremento interanual del 1,7%. Las ventas a extranjeros, aunque se moderaron un 3% en su conjunto, mostraron avances en la costa atlántica andaluza (+11,4%) y en la Costa Norte (+10,9%).

Por el lado de la oferta, la concesión de visados de obra nueva en el litoral experimentó un aumento del 21,7% interanual, hasta las 29.101 licencias, acelerándose con mayor intensidad en las Islas (+39%) y la Andalucía Atlántica (+23%). Mijas (1.670), Estepona (1.278) y Gijón (854) encabezaron el volumen de licencias.

"A pesar de que la actividad promotora se concentra en los litorales donde el acceso a la vivienda resulta más crítico, sigue orientada mayoritariamente al segmento vacacional, más rentable que los ajustados márgenes proporcionados por el segmento de vivienda habitual, sin corregir el desequilibrio en el acceso", ha concluido Cristina Arias.