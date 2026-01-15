XTB España nombra a Javier Urones director de desarrollo de negocio

Archivo - XTB España nombra a Javier Urones como nuevo director de desarrollo de negocio. - XTB - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bróker XTB España ha anunciado la promoción de cuatro profesionales internos con el objetivo de reforzar su equipo directivo, entre ellos, ha nombrado a Javier Urones como nuevo director de desarrollo de negocio, según el comunicado remitido este jueves.

Desde su nuevo puesto, Urones liderará la estrategia de expansión, la identificación de nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de alianzas estratégicas del negocio.

También ha anunciado el nombramiento de Belén Gallego como jefa del departamento de Legal con el objetivo de reforzar el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos legales y la adecuación de la compañía a la regulación vigente del sector financiero.

Además, Jorge López asume el cargo de jefe del departamento de Ventas), con la responsabilidad de dirigir los equipos comerciales, optimizar los procesos de captación y fidelización de clientes y maximizar el rendimiento del área; mientras que Manuel Pinto ha sido promovido a jefe del departamento de Análisis, liderando el área encargada del seguimiento de los mercados, la elaboración de informes y la cobertura de medios de comunicación.

El objetivo de estos nombramientos es, según XTB España, "reforzar la estructura organizativa y el compromiso con la excelencia profesional, en un contexto de constante evolución de los mercados financieros y de las necesidades de sus clientes".