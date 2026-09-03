El yen alcanza máximos frente al dólar en un mes ante nuevas expectativas de intervención

Archivo - Billete de yen - Bodo Marks/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El yen japonés se ha fortalecido frente al dólar por segundo día consecutivo y ha marcado máximos de los últimos 30 días, después de la caída sostenida de las últimas semanas a pesar de la intervención de los gobiernos de Japón y Estados Unidos a finales de julio, mientras los mercados valoran la posibilidad de una nueva actuación de Tokio.

De esta manera, la divisa japonesa ha llegado a tocar los 156,15 yenes por dólar, lo que supone una apreciación cercana al 1,5% diario y acumula un incremento del 2,4% en los últimos dos días, lo que supone alcanzar niveles máximos desde el pasado 3 de agosto, pocos días más tarde de que EEUU y Japón actuaran conjuntamente en el mercado de divisas para fortalecer al yen.

La situación del yen ha preocupado en los últimos meses tanto Washington como a Tokio, que han puesto en marcha medidas para calmar la volatilidad de la divisa que a finales de julio llegaba a cotizar a casi 164 yenes por dólar. En concreto, el 31 de julio ambos países compraron conjuntamente yenes en el mercado de divisas, lo que provocó una importante apreciación de la moneda.

Sin embargo, el yen continuó depreciándose durante todo el mes de agosto hasta volver a cotizar en los 160 yenes por dólar, a pesar de que el Gobierno japonés destinara entre el 30 de julio y el 26 de agosto la cifra récord de 15,4 billones de yenes (82.930 millones de euros) a operaciones en el mercado de divisas para defender la cotización del yen.

"Los mercados desordenados del yen pueden desencadenar liquidaciones forzadas, lo que podría desestabilizar los mercados globales y, en última instancia, aumentar los costos de endeudamiento para las familias y empresas estadounidenses", explicó el secretario del Tesorro de EEUU, Scott Bessent, en una carta en respuesta a las críticas que la senadora demócrata Elizabeth Warren.

En los márgenes de la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 celebrada recientemente en la ciudad estadounidense de Asheville, Bessent y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mantuvieron una reunión en la que compartieron la importancia de "una formulación y comunicación sólidas" en política monetaria para asentar las expectativas de inflación y evitar la volatilidad del tipo de cambio.

Pocos después, el responsable del Tesoro estadounidense dejó caer que el Gobierno de Japón volvería a intervenir en el mercado de divisas y que el banco central nipón acometería una subida de los tipos de interés para controlar el yen. "Tengo información que el mercado desconoce. Y creo que el gobierno japonés y el Banco de Japón tomarán las medidas necesarias para fortalecer el yen", aseguró.

El fuerte fortalecimiento del yen el las últimas horas ha dado pie a que los mercados asuman ya una nueva actuación estatal en el mercado de divisas.

"La caída de la cotización dolar/yen en cuestión de minutos ayer por la tarde, y otro descenso durante la noche, desataron rumores sobre una nueva ronda de intervención. Esto se produce tras la venta de 96.000 millones de dólares por parte del Banco de Japón a finales de julio. Los operadores parecían dudar de que se tratara de una intervención, dada la ausencia de disrupciones en los sistemas electrónicos de casamiento de divisas en ese momento", ha destacado el analista de ING Think, Chris Turner.