El yen marca mínimos desde 1986 frente al dólar

Archivo - FILED - 19 February 2016, Hamburg: A view of bank notes of the Japanese currency Yen lying on a table. Japan's central bank is issuing a new banknote series for the first time in 20 years. Photo: picture alliance / dpa - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cotización del yen llegaba a caer este martes hasta su nivel más bajo frente al dólar desde finales de 1986, superando por primera vez en cuatro décadas el umbral de los 162 yenes por cada 'billete verde'.

En concreto, el tipo de cambio del dólar llegaba a alcanzar los 162,41 yenes, el peor cruce para la moneda japonesa desde diciembre de 1986, tras encarecerse un 13% en un año la moneda estadounidense.

El Ministerio de Finanzas de Japón destinó en mayo un récord de 11,73 billones de yenes (63.520 millones de euros) en operaciones en el mercado de divisas para defender la cotización de la moneda japonesa.

De este modo, las operaciones en el mercado de divisas tuvieron lugar entre el pasado 28 de abril y el 27 de mayo.

Según los registros oficiales, se trató de la primera intervención del Ministerio de Finanzas de Japón en el mercado de divisas desde que hace dos años también saliera en defensa del yen y la tercera desde 2022.

En mayo de 2024, las autoridades japonesas destinaron 9,78 billones de yenes (52.960 millones de euros) a la defensa de la moneda del país, mientras que anteriormente, en octubre de 2022, había gastado 6,349 billones de yenes (34.330 millones de euros).

De su lado, a mediados de junio, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón decidió aumentar en 25 puntos básicos su tipo de interés de referencia, hasta el 1%, en lo que supuso la primera subida en seis meses de la tasa a la facilidad de depósito, que alcanzó su mayor nivel desde 1995.

Por otro lado, el Banco de Japón reanudó la senda alcista de su política monetaria, tras las subidas de diciembre y enero de 2025, después de haber dado comienzo en 2024 al ciclo de endurecimiento con subidas en marzo y julio de ese año.