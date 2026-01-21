El 65% de los millonarios apoya subir los impuestos a los más ricos

Archivo - 201203059bc575f0029e4a9e789cd99859867a61.jpg - FNMT/BANCO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los participantes en una encuesta entre 3.900 personas millonarias de distintos países del G20, realizada por encargo de Patriotic Millionaires, se muestra a favor de subir los impuestos a los "superricos" para invertirlo en servicios públicos y soluciones frente a la crisis del coste de vida, mientras que únicamente el 17% estaría en contra.

Según el sondeo de esta asociación fundada en 2010 en Estados Unidos por un grupo de multimillonarios en protesta por la extensión de los beneficios fiscales para los ricos, seis de cada diez encuestados consideran que la presidencia de Donald Trump "es perjudicial" tanto para la estabilidad económica mundial como para el poder adquisitivo de la gente corriente.

Los resultados de la encuesta coinciden con la publicación de una carta abierta titulada "Time To Win" (Es hora de ganar), firmada por casi 400 personas millonarias y milmillonarias de 24 países que instan a los líderes mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos (Suiza), a construir un futuro más justo mediante una mayor tributación de los superricos.

"Es evidente que estamos al borde del precipicio. Incluso personas millonarias como nosotras y nosotros reconocemos que la extrema concentración de riqueza supone que el resto lo pierdan todo. No podemos seguir así. Queremos recuperar nuestras democracias. Queremos recuperar nuestras sociedades. Queremos recuperar nuestro futuro", afirma la misiva, coordinada por las organizaciones Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity y Oxfam Intermón.

PIDEN MÁS IMPUESTOS Y LUCHAR CONTRA LA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

"Si los líderes reunidos en Davos se toman en serio las amenazas para la democracia y el Estado de derecho, deben comprometerse a luchar contra la extrema concentración de riqueza, y sin duda, hacer que personas tan ricas como yo mismo paguemos más impuestos", afirma el actor y director estadounidense Mark Ruffalo, uno de los firmantes de la carta.

Según datos de Oxfam Intermón, la brecha entre la riqueza pública, que incluye los activos que pertenecen al conjunto de la sociedad, y la privada se ha ampliado durante los últimos 50 años y, en la actualidad, la riqueza privada en manos del 1% más rico multiplica por tres el total de la riqueza pública mundial.

"El último año volvió a marcar un récord en la riqueza acumulada por los milmillonarios, una señal de que las grandes fortunas siguen operando sin límites reales", señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, para quien esta brecha extrema entre una minoría privilegiada y la mayoría social "es insostenible", por lo que los gobiernos deben actuar con urgencia, reforzando la fiscalidad sobre los superricos y situando la reducción de la desigualdad en el centro de sus políticas.