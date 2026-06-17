Aedaf pide más planificación y coordinación para adaptar sistemas de facturación electrónica al estándar UE

AEDAF plantea una hoja de ruta para la transición hacia el nuevo modelo europeo de información del IVA - AEDAF

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha reclamado mayor planificación y coordinación para adaptar los sistemas de facturación electrónica al estándar de la Unión Europea, en línea con la directiva europea VAT in the Digital Age (ViDA).

Aedaf ha presentado esta mañana ante los medios de comunicación una hoja de ruta para integrar los sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea VAT in the Digital Age (ViDA).

Elaborado por el grupo de expertos en impuestos indirectos de Aedaf, el documento analiza la compatibilidad de los actuales sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea VAT in the Digital Age (ViDA).

El objetivo que persigue Aedaf con este documento es buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que reduzca costes, evite duplicidades y refuerce la eficiencia del sistema tributario.

En la presentación, el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, ha hecho referencia al aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu a finales de 2026 para dejar claro que "las empresas pueden asumir el coste de adaptarse; lo que no deben asumir es el coste de la improvisación".

"Aedaf está pidiendo más coherencia, más planificación, más coordinación y más respeto por el esfuerzo que tienen que realizar las empresas para adaptarse a los cambios normativos", ha señalado Bande.

Por su parte, el coordinador del grupo autor de la hoja de ruta, Fernando Matesanz, ha explicado que los sistemas de facturación y reporting electrónico deberán converger hacia un sistema estandarizado para toda la Unión Europea en 2030, por lo que ve necesario establecer un calendario concreto, en el que el año 2027 sea de reflexión y preparación, porque todo lo que se lleve a cabo antes de 2028 será precipitado.

"No olvidemos que esta directiva afectará a todas las empresas de todos los tamaños, independientemente de su facturación". La directiva ViDA, cuya aplicación comenzará en 2030, obligará a los estados europeos a adaptar los sistemas de facturación electrónica actualmente existentes", ha explicado.

En España, el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y Verifactu representan dos modelos de reporte con características diferentes. Según los expertos de Aedaf, ambos modelos deberán evolucionar para garantizar su plena adecuación al modelo comunitario.

Para Aedaf, una planificación anticipada y una convergencia progresiva hacia un sistema único compatible con el marco europeo "dotará de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español".

El documento establece un calendario de hitos clave para que el modelo definitivo quede perfilado antes de octubre de 2028 y así alcanzar una plena alineación con ViDA antes de julio de 2030.