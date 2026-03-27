Arcadi España promete "continuidad" en Hacienda, con el foco en financiación autonómica y Presupuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España (i), durante la jura de su cargo, ante el Rey Felipe VI (D), en el Palacio de La Zarzuela, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez anunciaba ayer que Cuerpo y España ocuparían los cargos que dejaba Montero - Pool

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asumido su cargo con la "continuidad" como compromiso y ha enumerado, entre los retos prioritarios que tiene por delante, la reforma de la financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Asumo esta tarea con continuidad y sabiendo que tengo uno de los mejores equipos del Gobierno de España en este ministerio, tanto el directivo como el de todos y cada uno de los trabajadores y de esta casa", ha afirmado el ministro tras recibir, de manos de María Jesús Montero, la cartera de Hacienda en la sede del Ministerio.

Al haber sido conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana, Arcadi España ha reconocido que, al asumir responsabilidades en esta área, "te enfrentas a la incomprensión muchas veces, a la soledad en algunas decisiones y a la obligación de pensar en el conjunto".

"Hay días en que el destino te alcanza y hoy es uno de esos. Es uno de esos momentos en los que uno no para de buscar el centro de gravedad permanente que cantaba. Y hoy creo que lo busco con más ahínco, si cabe. Sientes el afecto, sientes la responsabilidad y sientes el vértigo", ha reconocido el nuevo ministro de Hacienda.

Arcadi España ha advertido de que los retos a los que se enfrenta "son grandes", que parten del objetivo de continuar reforzando el estado del bienestar, el crecimiento económico y del empleo y con el foco en la estabilidad económica y financiera de la Administración, proteger el escudo social, impulsar la nueva financiación autonómica, cuya reforma ha defendido, y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

"Siempre me he guiado por tres palabras y son también un ejemplo que he aprendido en este Gobierno: Ser educado, ser útil y ser humilde", ha remarcado España, tras reiterar también su apuesta también por el diálgoo, la empatía y el respeto al diferente.

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