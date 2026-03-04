Asesores fiscales piden claridad y coordinación normativa para la fiscalidad de empresas familiares

Orlando Luján, secretario general y responsable de los Grupos de Expertos de AEDAF; Bernardo Bande, presidente de AEDAF; Estrella Martín, coordinadora del Grupo de Expertos en Imposición Patrimonial y Empresa Familiar de AEDAF y Emma S. Corretger. - AEDAF

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha reclamado claridad, coordinación normativa, adaptación a la realidad económica y social y coherencia en el ordenamiento fiscal que afecta a la empresa familiar.

La asociación ha presentado este miércoles su Paper 26, titulado "Propuestas para mejorar la fiscalidad de la empresa familiar en el ámbito de la normativa estatal", y elaborado por el grupo de expertos en imposición patrimonial y empresa familiar de Aedaf.

Con este documento, Aedaf busca dotar de seguridad jurídica y claridad a todas las normas que inciden en el régimen fiscal de la empresa familiar: impuesto sobre el patrimonio; impuesto sobre transmisiones y donaciones y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, además del impuesto sobre sociedades y la ley de financiación de las comunidades autónomas.

El nuevo Paper ha sido presentado por Estrella Martín, a la que han acompañado Bernardo Bande, presidente de Aedaf y Orlando Luján, secretario general y responsable de los Grupos de Expertos de Aedaf. También han estado presentes Emma S. Corretger y Ángel Luis Valverde, miembros del mismo Grupo, autor del documento.

En la presentación, el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, ha hecho hincapié en que la empresa familiar supone el 92'4% del tejido empresarial español, y ha asegurado que la mayoría de las medidas propuestas en este Paper no suponen ninguna rebaja fiscal ni privilegio alguno, sino que tienen que ver con algo mucho más importante: mejorar la calidad normativa, reforzar la coherencia técnica y reducir la conflictividad tributaria.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Expertos en Imposición Patrimonial y Empresa Familiar, Estrella Martín, ha citado a las instituciones europeas, que recomiendan marcos normativos tendentes a facilitar la sucesión de la empresa familiar. "También la jurisprudencia y la doctrina administrativa sugieren la necesidad de una revisión total y técnica del régimen fiscal de la empresa familiar", ha explicado.

En referencia a los incentivos fiscales previstos por el ordenamiento jurídico español para la fiscalidad de la empresa familiar, Martín ha hablado de la conflictividad tributaria y una inseguridad jurídica producidas por los criterios interpretativos, en ocasiones contradictorios, de la Dirección General de Tributos, en la aplicación de los requisitos para esos incentivos. Martín ha insistido en la premisa de que "la fiscalidad no debe entorpecer los procesos sucesorios empresariales".

Por su parte, Emma S. Corretger, miembro del grupo de expertos, ha subrayado la necesidad de que el ordenamiento jurídico no ignore la realidad económica de las empresas familiares. "No podemos imponer cómo se organizan los medios materiales y personales para realizar una actividad empresarial", ha enfatizado.

Otro de los expertos, Ángel Luis Valverde, ha reiterado que "para fomentar la continuidad, hay que trabajar la norma a este nivel, porque se trata de facilitar el relevo haciendo que sus consecuencias fiscales no sean gravosas para la continuidad de la empresa familiar".

Para finalizar, el secretario general y responsable de los Grupos de Expertos de Aedaf, Orlando Luján, ha puesto en valor el trabajo de estos equipos de trabajo altamente especializados y ha sintetizado el Paper reclamando "claridad, coordinación normativa, adaptación a la realidad económica y social y coherencia en el ordenamiento fiscal que afecta a la empresa familiar".