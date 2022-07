BBVA Research ve "contraproducente" el nuevo impuesto a la banca anunciado por Sánchez

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research ha calificado de "contraproducente" el nuevo impuesto temporal a entidades financieras que ha anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del estado de la Nación.

"Como economistas, este tipo de impuestos nos parecen contraproducentes y algún impacto tendrá pero es difícil a estas alturas valorar cuánto", ha señalado el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, durante la presentación este jueves del nuevo informe de 'Situación España' elaborado por BBVA Research.

BBVA Research considera que "no tiene sentido" penalizar a sectores específicos, como el sistema bancario, que no genera externalidades negativas en el resto de la economía, sino todo lo contrario: "facilita la asignación de recursos productivos a los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento". "Estamos a la espera de ver de qué manera se implementa y con qué características", ha matizado, no obstante, Sicilia.

Lo que se conoce hasta ahora de este nuevo impuesto dirigido a entidades financieras es que irá dirigidos a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. El nuevo tributo "excepcional y temporal" tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

VALORACIÓN DEL RESTO DE MEDIDAS

Los expertos de BBVA Research han incluido en su informe una primera valoración sobre las medidas anunciadas por el Gobierno en el último Debate del Estado de la Nación, todas ellas presentadas como transitorias.

La gratuidad temporal de algunos transportes públicos es una medida que ayudará, según la entidad, a aliviar el coste de la inflación y a reducir la demanda de energía, y es más selectiva que el subsidio al combustible.

En este sentido, los expertos creen que se ha perdido la oportunidad de no haber eliminado este apoyo al consumo de energía no renovable y utilizar estos recursos para incrementar el soporte a hogares, autónomos y empresas particularmente afectados por el incremento en el precio de la gasolina y la electricidad.