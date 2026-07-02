Archivo - CSIF convoca movilizaciones en la Agencia Tributaria desde septiembre para mejorar las condiciones laborales. - CSIF - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a que retome las movilizaciones en toda España a partir de septiembre ante la parálisis de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la dirección de la AEAT.

Según ha informado CSIF este jueves en un comunicado, el calendario de movilizaciones comenzará el 30 de septiembre, con una concentración en Madrid frente a la sede del Ministerio de Hacienda y, continuará el 7 de octubre con otra concentración del personal de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Algeciras (Cádiz).

Posteriormente, el 26 de octubre hay convocado un paro de una hora en todos los centros de trabajo de la AEAT, junto con una nueva concentración del personal del SVA en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de noviembre.

Finalmente, las movilizaciones concluirán el 2 de diciembre con una nueva convocatoria de huelga de una hora en las delegaciones de la Agencia Tributaria en toda España.

Asimismo, estas nuevas movilizaciones son la continuación de las protestas del pasado mes de mayo como consecuencia del "bloqueo" de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales.

En este contexto, desde CSIF han exigido como "puntos clave" el desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Asimismo, CSIF ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados que desde 2019 mantiene "bloqueada" con la pérdida retributiva correspondiente.

Por esto, CSIF ha denunciado que, desde entonces, "no se ha producido ningún avance", lo que provocó la presentación de un conflicto el pasado abril contra la Agencia Tributaria.

La organización ha denunciado también la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).