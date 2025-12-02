Facturación Verifactu para empresas y autónomos: nuevas fechas, quiénes están obligados y cómo adaptarse

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.

En concreto, este sistema busca reforzar la transparencia fiscal obligando a empresas y autónomos a remitir sus registros de facturación a la Agencia Tributaria (AEAT) mediante una factura rectificada y vinculada a la original que no puede modificarse ni borrarse.

¿QUÉ ES EL SISTEMA VERIFACTU?

El Verifactu es una normativa que emana de la Ley Antifraude y que está regulada por el Real Decreto 1007/2023. Este sistema requiere de un software de facturación que cumpla con ciertos requisitos antifraude, como generar facturas en el mismo momento en el que se expiden y que cumplan con un formato estandarizado para que esté disponible en caso de que Hacienda lo solicite o que se pueda enviar a la AEAT de forma inmediata.

De esta forma se evitaría la manipulación posterior de las facturas y se pueden almacenar de forma segura.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

Hacienda extiende los plazos un año, por lo que se les exigirá a las empresas la implementación de este sistema a partir del 1 de enero de 2027, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

En esta línea, estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para autónomos.

¿A QUIÉN AFECTA ESTA MEDIDA?

Hacienda aplicará el sistema a todos los empresarios individuales o societarios, así como entidades sin personalidad, que se encuentren sujetos al IRPF (por rendimientos de actividades económicas), al Impuesto de Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes por mediación de establecimiento permanente radicado en España, y que estén domiciliados en territorio español de régimen común.

¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS?

Se excluyen a los residentes en País Vasco o Navarra, y las empresas adscritas al suministro inmediato de información.

Por su parte, las pymes que hagan sus facturas con sistemas simples --con procesadores de texto como 'Word' o 'Excel'--, e incluso manualmente, quedan exentas de implementar este sistema, según explica el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

En esta línea, según los gestores administrativos la factura electrónica es obligatoria para las empresas que usen un 'software' para generar las facturas, por lo que la mayoría de las pymes estarán exentas de implementar el nuevo sistema.

Sin embargo, en cuanto se usan funciones automáticas en Excel o Word -como control de numeración, fórmulas para totales e IVA, generación de libros de facturas, uso de macros o exportación de datos-, entonces sí se considera un Sistema Informático de Facturación 'SIF', y a partir de la fecha obligatoria, deberá cumplir con todos los requisitos de VeriFactu.

¿QUÉ 'SOFTWARE' SE DEBE UTILIZAR PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA?

La Agencia Tributaria ofrece desde 2025 una aplicación gratuita de facturación adaptada al sistema VeriFactu, pensada principalmente para autónomos y pequeñas empresas. Esta herramienta permite cumplir con la obligación legal de emitir facturas verificables y conectadas en tiempo real con Hacienda, sin que los usuarios tengan que recurrir a soluciones de pago ni realizar implementaciones complejas.

Asimismo, existen numerosos programas de facturación privados ya adaptados a VeriFactu, integrados en sistemas más complejos y con múltiples funcionalidades orientadas a pymes y grandes empresas. Estos programas ofrecen servicios adicionales como control avanzado de inventario, analítica fiscal, o integraciones con plataformas contables, y tienen un coste variable en función de las prestaciones ofrecidas.

¿POR QUÉ SE RETRASA UN AÑO?

Hacienda justifica el retraso de la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas para dar más margen a las empresas y facilitar su adaptación, de forma que tendrán más tiempo para prepararse y adaptarse a los requisitos técnicos.

¿POR QUÉ ALGUNOS AUTÓNOMOS SE OPONEN AL NUEVO SISTEMA?

La Unión de Profesiones y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado que aunque Verifactu ha sido diseñado principalmente como herramienta contra el fraude fiscal, su efectividad es limitada en casos donde directamente no se emite factura, como ocurre entre algunos profesionales de alta cualificación en sus despachos. En esta línea, el presidente de UPTA, Eduardo Abad considera que si el profesional decide no emitir una factura, el sistema Verifactu pierde por completo su utilidad frente a ese tipo de fraude.

Asimismo, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), han celebrado la ampliación en un año de la implementación del nuevo sistema, señalando que la organización estaba reclamando esta medida ante la evidencia de que una parte "muy significativa" de las pequeñas y medianas empresas no estaría preparada para el 1 de enero de 2026.

Por su parte, (ATA) ha indicado que este retraso supone "un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas".