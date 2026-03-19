Fedea propone suprimir el carácter dual del IRPF y eliminar incentivos a planes de pensiones y alquileres

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto eliminar el carácter dual del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que trata de forma diferente a las rentas del capital y el trabajo, simplificar su estructura, eliminando las reducciones por rendimientos del trabajo y actividades económicas, el sistema de módulos y ciertos beneficios fiscales y exenciones, incluyendo los incentivos a los planes privados de pensiones y al alquiler de viviendas.

Fedea ha publicado este jueves el último de los tres trabajos sobre las grandes líneas que deberían orientar la reforma fiscal pendiente en España. El autor de esta aportación es Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco.

En cuanto al IRPF, el experto ha apostado por corregir sistemáticamente los efectos de la inflación sobre la escala de gravamen y el cálculo de las plusvalías

En relación con el Impuesto de Sociedades, recomienda eliminar los incentivos al I+D y al rendimiento de ciertos activos intangibles, revisar el régimen de tributación de los grupos consolidados y establecer un tipo mínimo efectivo sobre el resultado contable.

Para el IVA, el experto recomienda la reducción hasta donde sea posible de las exenciones y tipos reducidos y la eliminación de los sistemas simplificado y de recargo de equivalencia.

Por último, en Patrimonio se propone una depuración de exenciones, especialmente la de empresa familiar, la mejora de la valoración de los inmuebles y la subida del mínimo exento.

En cuanto a la Administración Tributaria, recomienda mejorar su independencia y control parlamentario, y propone medidas que refuercen la lucha contra el fraude.

Zubiri ha trasladado la necesidad de impulsar un proceso de consolidación fiscal que permita reducir la elevada deuda acumulada a raíz de la Gran Recesión de 2008 y la crisis del Covid, pero quizás con un menor sentido de urgencia que tiene mucho que ver con su visión más optimista de la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones y su valoración de las necesidades de gasto en defensa.

EL SISTEMA DE PENSIONES ES SOSTENIBLE

A su entender, el actual sistema de pensiones es sostenible con aportaciones asumibles de recursos provenientes de subidas de impuestos generales y, en cualquier caso, el mantenimiento de su generosidad actual debería priorizarse si se plantea un conflicto con unas exigencias de mayor gasto en defensa que el autor considera cuestionables.

En cuanto a la política tributaria de estos últimos años, Zubiri se muestra muy crítico con su falta de coherencia y con el "populismo" de ciertas medidas, como los impuestos 'ad hoc' sobre la banca y las energéticas, así como con la no actualización de la escala de gravamen del IRPF, que ha supuesto "una importante subida encubierta del impuesto", según ha denunciado.

Con todo, Zubiri no detecta una política sistemática de subida de los tipos efectivos de gravamen y atribuye el grueso del incremento de 2,2 puntos en la presión fiscal sobre PIB registrado entre 2018 y 2023 a la buena coyuntura económica. En su opinión, además, todavía habría margen para nuevas subidas de impuestos si éstas fueran necesarias porque España está todavía claramente por debajo de la presión fiscal media de la UE.

Finalmente, el autor repasa algunos principios básicos de equidad y eficiencia que han de orientar el diseño del sistema fiscal y, sobre esa base, ofrece una larga serie de propuestas para reformar las principales figuras tributarias.