Gestha propone deducciones para que el SMI no tribute y minimizar el impacto en las cuentas públicas

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que la deducción en cuota es el mecanismo idóneo para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) e impedir los efectos regresivos de las reducciones en base.

Después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya planteado incrementar el SMI un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, los técnicos de Hacienda han defendido que esta sería la fórmula idónea para minimizar el impacto en las cuentas públicas.

Asimismo, los técnicos han respaldado un gran acuerdo, permanente e indefinido en el tiempo, para que las futuras actualizaciones del SMI no tributen.

Por otra parte, han pedido ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados --percepciones que son también rentas del trabajo--, ya que no entienden que se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI.

En su opinión, el coste fiscal es muy bajo dado que los mínimos personales de los pensionistas suelen ser más altos (por edad y/o discapacidad) y habitualmente quien está unos meses en desempleo no llegará a superar el umbral de ingresos del nuevo SMI.

En este contexto, Gestha cree que si el nuevo SMI sigue sin tributar pueden acercarse las posiciones entre Trabajo y CEOE, ya que en caso contrario se incrementarían los costes para los empresarios tanto por la vía de los salarios como por la del aumento de las cotizaciones sociales.