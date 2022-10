Hacienda asegura que desde la pandemia las rebajas fiscales superan las subidas de impuestos

Aclara que Bruselas da "libertad" a los Estados miembros para diseñar sus gravámenes a grandes energéticas

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha asegurado este martes en el Congreso que el saldo neto desde la pandemia de las medidas normativas aprobadas, entre rebajas de impuestos y subidas, es negativo.

"Las bajadas de impuestos superan el impacto recaudatorio de las subidas impositivas. Esto es consecuencia del enorme esfuerzo que tuvimos que hacer como consecuencia de la crisis sanitaria y luego la crisis energética", ha dicho Gascón en su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para explicar los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023.

El que fuera hasta hace cuatro meses director de la Agencia Tributaria ha concedido que la inflación y la mejora de la actividad económica están repercutiendo en las arcas públicas, pero ha pedido tener "una visión global" de la Hacienda Pública a la hora de exigir rebajas fiscales.

Así, ha puesto el ejemplo de que en la Agencia Tributaria, sólo en el cuarto trimestre, se están gestionando entre 4.000 millones y 4.500 millones de euros en términos de bajadas de impuestos (2.000 millones) y también otros 2.000-2.500 millones en ayudas sociales como el descuento de 20 céntimos del carburante, las ayudas a hogares con menos ingresos de 200 euros, al sector del transporte o a la industria electrointensiva.

Gascón ha realizado estas valoraciones a petición del portavoz fiscal de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ante exigencias de la oposición por rebajas de impuestos y acusaciones al Gobierno de "forrarse" con la mayor recaudación.

Tras sostener que el saldo es negativo, el 'número dos' de la ministra María Jesús Montero ha subrayado que el IRPF "no es la panacea" --no están obligados a presentar declaración los ciudadanos con menor renta-- y que si se quiere mirar a otros sistemas impositivos, se debe mirar todo el sistema, y no una parte.

Así, ha puesto el ejemplo de Portugal, señalado en ocasiones por una menor tributación de las rentas del trabajo pero que, recuerda, tiene tipos del IVA mayores que los aplicados en España, con un tipo general del 23% (dos puntos superior), un tipo reducido del 13% (tres puntos) y súper reducido el 6% (dos puntos).

LOS NUEVOS IMPUESTOS A BANCA Y ENERGÉTICAS

Preguntado por el portavoz fiscal del PP, Gabriel Elorriaga, respecto a los nuevos tributos a grandes energéticas y banca, sobre cómo se estima su recaudación cuando aún no están siquiera aprobados, Gascón ha defendido que el punto de partida son las cifras históricas disponibles de los grandes grupos, y que al estar concentrado en grandes grupos es posible "afinar más" la previsión de ingresos.

Elorriaga ha recordado que la Comisión Europea ha aprobado un reglamento específico para el nuevo gravamen a las energéticas y que el financiero está pendiente de una consulta al Banco Central Europeo (BCE), por lo que ha planteado dudas sobre cómo es posible presupuestar sus ingresos, a falta de conocer el diseño.

Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda ha defendido que la Comisión reserva "libertad" a los Estados miembros para diseñar sus gravámenes en la medida en que sean capaces de obtener "resultados equivalentes" con sus propias figuras.