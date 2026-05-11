Inspectores de la Hacienda Local piden una reforma fiscal ante la "inseguridad jurídica" de tributos locales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha reclamado una reforma fiscal integral para conseguir una mejora integral del diseño y gestión de los impuestos y tasas locales que acabe "con su abandono e inseguridad jurídica, y así evitar deterioros de la calidad de los servicios públicos".

Así lo ha solicitado la Asociación en la antesala de su XXVI Congreso Anual, que se celebrará el 21 y 22 de mayo en A Coruña (se adjunta programa), donde unos 150 inspectores y técnicos de hacienda local de toda España debatirán en torno a los principales temas de actualidad en materia de tributación local, entre los que destaca el caos en torno a la tasa de basuras o el uso de la inteligencia artificial en la relación entre contribuyentes y administraciones.

En este marco, la asociación ha destacado que la recaudación tributaria de las haciendas locales es determinante para que los Ayuntamientos y Diputaciones puedan prestar servicios públicos de calidad y desarrollar políticas orientadas a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, pese a su relevancia, las haciendas locales siguen siendo las grandes olvidadas en las reformas fiscales, a pesar de ser el nivel de administración más cercano al ciudadano.

La Asociación ha señalado, además, que la situación actual de la tributación local presenta importantes déficits. "Los recursos disponibles son en muchos casos insuficientes y el diseño del sistema fiscal local responde a estructuras normativas que se remontan en algunos casos al siglo XIX, lo que dificulta su adaptación a la realidad económica, social y territorial actual", han denunciado a través de un comunicado.

A ello se suma la creciente "inseguridad jurídica" en torno a los tributos locales, con ejemplos como la plusvalía municipal, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que evidencian un marco normativo inestable y sometido a una elevada litigiosidad.