Inspectores de Hacienda piden al nuevo director de la AEAT garantías "contra la fragmentación" del organismo

Antonio Ansón Latorre, nuevo director de la Agencia Tributaria. - MINISTERIO DE HACIENDA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha celebrado que, con el nombramiento del nuevo director general de la Agencia Tributaria, Antonio Ansón, se haya cerrado la "atípica situación de paréntesis" provocada por el relevo en el organismo, anunciado la semana pasada, y ha pedido al nuevo director garantías "contra la fragmentación" de la AEAT.

"Deseamos que Antonio Ansón, nuevo director general, compañero del colectivo al que representamos, tenga presente los grandes desafíos actuales para el sistema tributario y se comprometa a la defensa de la integridad de la Agencia Tributaria, evitando injerencias externas, e impidiendo cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria", han pedido los inspectores en un comunicado.

Asimismo, han exigido que defienda a los funcionarios del organismo tributario evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad.

Así, los inspectores de Hacienda esperan que el nuevo director general defienda la autonomía organizativa de la Agencia Tributaria, "impidiendo la alteración de los procesos de selección de su personal".

PIDEN UNA REUNIÓN

La Asociación de Inspectores de Hacienda trasladará también "de forma inmediata" una solicitud formal para mantener con el nuevo director una reunión y mostrarle sus preocupaciones, con el objetivo de que esta institución continúe siendo un "referente internacional" en la lucha contra el fraude fiscal, garantizando un servicio de calidad en el control del sistema tributario.

Por último, la asociación manifiesta su "voluntad de cooperación" con la nueva Dirección para garantizar la autonomía e independencia de la AEAT y para el desarrollo de su Estatuto orgánico, y permanecerá "vigilante" ante los pasos que adopte y que puedan suponer "perjuicio" a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad y a la integridad de la administración tributaria.