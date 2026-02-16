Inspectores de Hacienda rechazan que Canarias gestione los incentivos fiscales del REF

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. - INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha trasladado este lunes su profunda preocupación ante la publicación de un dictamen del Parlamento de Canarias de diciembre en el que se reclama que la gestión y control de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), en el ámbito de la imposición directa, esté en manos de la comunidad autónoma.

"Esta propuesta implicaría, en la práctica, excluir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de las funciones esenciales que actualmente desempeña", ha alertado la asociación a través de un comunicado.

Según han explicado los inspectores de Hacienda, en la actualidad, la gestión de estos incentivos forma parte de la aplicación del sistema tributario estatal y es ejercida por la Agencia Tributaria, en coherencia con la naturaleza de los impuestos afectados --fundamentalmente el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF--.

Por ello, han alertado de que una eventual transferencia de estas funciones a la Administración Tributaria Canaria (ATC) generaría importantes disfunciones y riesgos, tanto para el conjunto del sistema tributario como para la propia pervivencia del REF.

En este sentido, la asociación ha enfatizado que es un grave error abrir el camino para expulsar al Estado del REF, ya que este régimen no se basa en tributos cedidos ni en un sistema de cupo, sino en una menor presión fiscal dentro del sistema tributario general para garantizar la equidad entre ciudadanos de distintos territorios.

Para los inspectores, las aspiraciones de la comunidad autónoma de Canarias a participar en el desarrollo y seguimiento del REF no pueden, en ningún caso, implicar la retirada de competencias de la Agencia Tributaria ni de la Administración General del Estado en la gestión, comprobación y revisión de los incentivos fiscales del REF en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF.