Junts denuncia que 50.000 personas han renunciado a su herencia por el impuesto de sucesiones y pide eliminarlo

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en la Comisión de Hacienda del Congreso, Josep Maria Cruset, ha denunciado este miércoles que hasta 50.000 personas han renunciado a percibir su herencia por no poder afrontar el pago del impuesto de sucesiones, por lo que ha reclamado al Ministerio de Hacienda eliminarlo.

En la sesión de control al Gobierno, el diputado catalán ha dirigido una interpelación urgente al ministro de Hacienda, Arcadi España, con motivo del impuesto y de la situación fiscal, pues a juicio de Cruset los sueldos están "estancados", la inflación "descontrolada" y los autónomos viven "ahogados a impuestos".

"La gente está harta", ha denunciado el portavoz de Junts, que a renglón seguido ha alertado de que la clase media está "al límite". En este punto se ha referido al impuesto de sucesiones, al que ha tachado de "clarísimamente injusto", porque recae sobre una propiedad de las familias de la que ya se han pagado todos los impuestos.

El representante del partido de Carles Puigdemont ha aseverado que hasta 50.000 ciudadanos han renunciado a la herencia porque "no podían hacer frente a ese impuesto".

En el turno de réplica, el ministro de Hacienda no se ha pronunciado sobre el mencionado impuesto y se ha limitado a defender la política fiscal emprendida por el Gobierno. Asimismo, ha avisado del riesgo que supone prometer a la clase media un "pequeño ahorro fiscal" si ello implica deteriorar los servicios públicos.

"Una rebaja de impuestos puede representar unos cientos de euros, sin duda, pero una matrícula, una intervención sanitaria, una noche en la UCI pues desde luego no se afrontan con eso y desde luego los servicios públicos no pueden ni mejorar ni fortalecerse sin recursos. Esa es la verdadera protección de la clase media", ha remachado Arcadi España.