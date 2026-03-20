La mayoría de medidas fiscales del plan anticrisis se extenderá a junio, pero habrá cláusula de desactivación

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vigencia de la mayoría de medidas fiscales aprobadas en Consejo de Ministros extraordinario, que incluye ámbitos como la electricidad, los carburantes o la eficiencia energética, se extenderán hasta el 30 de junio de 2026, aunque el Gobierno incluirá una "cláusula de desactivación" en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Entre las medidas planteadas dentro de este plan, que en conjunto tiene un coste de 5.000 millones de euros, las relativas a rebajas o suspensiones de impuestos suponen algo más de la mitad de dicho importe, por encima de los 2.500 millones de euros, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Aunque en principio la mayoría de las medidas fiscales del plan anticrisis se extenderá al 30 de junio de 2026, el Gobierno ha incluido una "cláusula de desactivación" que dependerá de la evolución de los precios.

Si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril es un 15% mayor que el IPC de esos tres componente en abril de 2025, las medidas seguirán en vigor. Pero, si es más bajo, se desactivan las medidas. En cualquier caso, estarán seguro en vigor abril y mayo, mes en el que se conocerá el dato definitivo del IPC abril y si se desactivan las medidas o no.

En concreto, la reducción del 21% al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos supondrá un impacto de 507 millones de euros para las arcas públicas y un ahorro para los ciudadanos.

Como ejemplos del impacto de la rebaja fiscal al combustible, desde Hacienda han señalado que el precio de la gasolina sin plomo 95 se situaba este jueves, 19 de marzo, en torno a 1,8 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,51 euros. Ello implica un ahorro de 16 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

En el caso del precio de la gasolina sin plomo 98, que se situaba este jueves en torno a 1,94 euros el litro, con la reducción fiscal bajaría a 1,60 euros, lo que supone un ahorro de 18,5 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

Sobre el combustible diésel, se situaba este jueves en torno a 1,9 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,67 euros, por lo que el ahorro sería de 12,5 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

SUSPENSIÓN DEL IVPEE Y OTRAS MEDIDAS EN ELECTRICIDAD

En el ámbito de la factura de la luz, el Ministerio de Hacienda ha incluido en el Real Decreto-ley la rebaja al 10% del IVA en las facturas de consumo energético de los hogares. Esto supondrá un ahorro de 539,1 millones de euros para la ciudadanía. La medida afectará, por un lado, a los contratos de energía eléctrica que no superen una potencia de 10 kW.

"Esto supone que se aplicará a casi la totalidad de hogares del país, incluidos aquellos que disfrutan del bono social o tengan reconocidas las condiciones de vulnerable severo u otras situaciones vigentes para luchar contra la pobreza energética", han explicado desde el Departamento que dirige María Jesús Montero.

Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural, briquetas y 'pellets'.

También se promueve una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%. Por último, otra de las decisiones es la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), con un impacto de 50 millones.

AYUDA DE 20 CÉNTIMOS EN EL GASÓLEO PARA PROFESIONALES

El paquete de medidas incluye una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran. La misma será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

Esta ayuda está destinada a los productores agrarios y a aquellos ámbitos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, como las empresas de transporte. Pero también se extenderá a quienes no tienen derecho a esa devolución del gravamen, por lo que también beneficiará a los autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros.

OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS

En el ámbito tributario, y con el fin de dar un impulso a la electrificación del parque nacional de vehículos y a la eficiencia energética, se impulsan medidas sobre el IRPF, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En el caso del coche eléctrico, se impulsan deducciones de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico "enchufable" y de pila de combustible.

El real decreto establece las categorías de vehículos contempladas para acceder a la deducción, marca el 31 de diciembre de 2026 como fecha máxima para su matriculación y pone como condición que no estén vinculados a una actividad económica.

Otra medida clave es que se establecerá durante 2026 la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable.

En el ámbito de la eficiencia energética, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% o 60% para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración. Una medida que es clave dentro de las políticas de transición ecológica que están recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En otros impuestos, como el IBI, se habilita a través de una modificación legal en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a que las ordenanzas fiscales de las Entidades Locales recojan una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.

Vinculado a lo anterior, y en una nueva modificación legal, se promueve además una bonificación de hasta el 95% a favor de las obras, instalaciones y demás trabajos que supongan la incorporación de sistemas para un mayor beneficio término o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente.