El ministro España defiende la implantación de un impuesto temporal a las energéticas "por justicia fiscal"

1078026.1.260.149.20260415103558 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, 15 de abril - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este miércoles durante su estreno en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso la implantación de un impuesto temporal a las energéticas para que contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos por la guerra en Irán y alivien la carga de consumidores y contribuyentes.

En respuesta a una pregunta del diputado de Bildu Óskar Matute, el titular de Hacienda ha recordado que España, Alemania, Austria, Italia y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la posibilidad de establecer "un instrumento de solidaridad temporal" para las compañías energéticas, a fin de lanzar "un mensaje claro de unidad y de justicia fiscal sobre la distribución de la carga de las consecuencias de la guerra".

Asimismo, Arcadi España ha apuntado a Matute que España fue "pionera" en la Unión Europea en la aplicación nacional de un gravamen temporal a las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros en cada ejercicio, en este caso para 2023 y para 2024.

"Y también hemos traído a esta Cámara un Real Decreto-ley con este gravamen a las energéticas, tal y como nos comprometimos con diferentes grupos parlamentarios. Pero somos conscientes de las posiciones que cada formación tiene y de la dificultad que ello supone", ha admitido.

Por su parte, el diputado de Bildu ha señalado que no duda de la voluntad del Gobierno de ir hacia este impuesto, pero le ha pedido más determinación. "Hay que hacer más, porque todos sabemos que de estas guerras provocadas por unos pocos, ganan unos pocos y las sufrimos todos".

Matute ha denunciado que desde que estalló la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, "las petroleras fundamentalmente, y las energéticas en su conjunto, no han hecho sino crecer en sus beneficios", al tiempo en que ha subido el precio del gasoil y de la gasolina.

"Es evidente que algunos piensan hacer mucho dinero, piensan hacer fortuna y son las grandes petroleras y son también, por desgracia, las empresas de armamento. Y lo que nosotros le planteamos y le pedimos es que haga políticas para la gente, que no se limite a ser un mediador entre el mercado, las grandes empresas y los ciudadanos. Que se vea claro que este Gobierno no hace políticas al dictado de las grandes petroleras", ha remarcado Matute.

El titular de Hacienda le ha replicado que el Gobierno sí está actuando con determinación en las medidas para afrontar las consecuencias de la guerra, "pero también prudencia y cautela".

"Estamos ante un escenario que requiere prudencia debido a la elevada incertidumbre que existe todavía en relación con las circunstancias en la guerra en Oriente Medio y la evolución de los precios del petróleo, así como otras materias primas y sus efectos de segunda ronda que se puedan producir si dura el conflicto más meses. Pero no le quepa duda, no le quepa duda. Este Gobierno va a seguir protegiendo a las familias y a los sectores más afectados (...) Y lo vamos a hacer con una distribución equitativa de los costes de este conflicto", ha subrayado España.