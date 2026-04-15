El nuevo ministro de Hacienda pide al PP que deje de "estigmatizar" y "deslegitimar" los impuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha estrenado este miércoles en la sesión de control del Congreso pidiendo al PP que deje de "estigmatizar" y "deslegitimar" los impuestos "como si no sirvieran para nada".

España se ha enfrentado a una interpelación urgente del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien ha dado la bienvenida al ministro y también la enhorabuena por su nuevo cargo. Eso sí, a continuación ha denunciado la "voracidad fiscal" del Ejecutivo y la situación de "infierno fiscal" que vive el país.

En concreto, Bravo ha explicado que la recaudación fiscal entre 2018 y 2025 ha crecido en el entorno del 70%, lo que significa que cada ciudadano paga 3.600 euros más en impuestos que hace siete años principalmente por subidas fiscales impulsadas por el Ejecutivo.

"Lo que de verdad ha crecido es la voracidad fiscal de este Gobierno en crear ese infierno fiscal", ha denunciado el dirigente 'popular' desde la tribuna del Congreso.

ESPAÑA ALEGA UNA MENOR PRESIÓN FISCAL

En el turno de réplica, España ha agradecido a Bravo la bienvenida su "tono", pero ha negado la mayor de que el país sea un infierno fiscal. Como ya hacía su antecesora, María Jesús Montero, el nuevo ministro ha subrayado que el país tiene una presión fiscal 3,5 puntos por debajo que la media europea y en otros Estados como Alemania, Francia o Italia se ejerce una mayor presión.

A renglón seguido, España ha hecho hincapié en que el PP, que aspira a gobernar el país, haya "sucumbido a demonizar los impuestos". "No llevemos al límite determinados argumentos porque creo que no es bueno para nadie, tampoco es bueno para su partido", ha recomendado.

En el turno de réplica, Bravo ha negado que el PP quiera estigmatizar los impuestos alegando que si no existieran "de qué" se pagarían las cosas, pero ha incidido en la importancia de controlar el gasto que hace el Gobierno y el uso que hace de la recaudación.

En la contrarréplica, el nuevo ministro ha criticado que el partido de Alberto Núñez Feijóo venga reclamando una bajada generalizada de impuestos en el IRPF, el IBI o el de Sucesiones, entre otros, y al mismo tiempo quieran gastar el 5% del PIB en defensa, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, incrementar la inversión pública y cumplir las reglas.

"Nadie lo puede entender", ha remachado España, que durante su intervención también ha recordado que el PP de Mariano Rajoy emprendió una fuerte subida fiscal incumpliendo sus promesas electorales.