La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama a España y a la UE actualizar la lista de paraísos fiscales

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas "una revisión urgente y profunda" del actual listado de los llamados paraísos fiscales, donde grandes fortunas y empresas multinacionales "esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus ganancias".

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la plataforma ha denunciado que, una década después de la filtración de los Papeles de Panamá, los avances han sido insuficientes y persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas "guaridas fiscales donde se refugian los piratas"

"Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal", ha señalado a través de un comunicado el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.

Según han criticado desde la plataforma, la lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo o continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global.

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la plataforma ha advertido sobre la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos "refugios".

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha instado al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.