El PNV no piensa apoyar el decreto para prorrogar el impuesto energético prometido por el Gobierno a sus socios

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha avanzado que no tiene intención de apoyar el decreto ley que el Gobierno ha prometido a sus socios de izquierda para prorrogar un año más el gravamen a las empresas energéticas que caduca el próximo 31 de diciembre.

Un decreto que el Ejecutivo prometió este miércoles a ERC, Bildu, BNG y Podemos en una reunión a puerta cerrada a la que el PNV y Junts estaban invitados, pero declinaron asistir. Fuentes de la formación nacionalista han explicado su rechazo alegando que, mientras se mantenga el actual formato, las haciendas forales no pueden ni gestionar ni recaudar la tasa, pues no es un impuesto sino una prestación patrimonial de carácter no tributario.

Precisamente el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, avisó al Gobierno de esto mismo el pasado noviembre desde la tribuna del Congreso. "A quien hoy se rasga las vestiduras e insulta: ya lo advertimos el 27 de noviembre", ha dicho Esteban en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter.

A este comentario el portavoz ha añadido que, a su juicio, la intención no es prorrogar un impuesto, sino un gravamen que, como tal, no pueden recaudar las haciendas forales. "De ahí nuestro rechazo", argumenta el diputado.

Aitor Esteban ha instado en varias ocasiones al Gobierno a dejar de poner "parches fiscales" para "encubrir errores de la legislación fiscal" y emprender una revisión global del sistema impositivo en su conjunto, y en particular del Impuesto de Sociedades, para corregir aquellas lagunas que pueden aprovechar las empresas más grandes.

"Si se piensa que por Sociedades algunas empresas no pagan lo suficiente, corríjase de raíz modificando el impuesto y ahí estaremos nosotros", aseveró el representante del PNV en su intervención de noviembre.