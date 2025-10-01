Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como el municipio con mayor renta bruta media de España, con 88.011 euros

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En el otro extremo de la lista, figura como municipio de menor renta bruta media Benamargosa (Málaga), con 13.831 euros

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023, por quinto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 88.011 euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2022.

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes --excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común--, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.

En concreto, Pozuelo de Alarcón repite en primera posición, incrementando su renta bruta media a 88.011 euros en el año 2023, frente a los 85.323 euros del año anterior, al tiempo que la renta media disponible se ha elevado hasta los 63.290 euros, desde los 61.396 euros de 2022. En este municipio de 89.378 habitantes se registraron en el año 2023 un total de 49.171 declaraciones.

Al segundo lugar sube en 2023 --desde la tercera posición del año anterior-- el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 70.869 euros y una renta disponible media de 51.785 euros, mayor que el ejercicio anterior.

También sube de la cuarta a la tercera posición el municipio barcelonés de Sant Just Desvern, que con 20.881 habitantes y 11.451 declaraciones, ha registrado una renta bruta media de 67.265 euros en 2023 y una renta disponible media de 48.172 euros.

El cuarto y quinto lugar los ocupan los municipios barceloneses de Sant Cugat de Vallés, con una renta bruta de 66.073 euros y Matadepera, que destaca por su elevada renta (65.536 euros) y su bajo número de habitantes (9.815).

LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS, CONCENTRADOS EN MADRID Y BARCELONA

Cierran el 'top 10' de municipios con mayor renta bruta media Alella (Barcelona), Torrelodones (Madrid), Aigües (Alicante), Alcobendas (Madrid) y Majadahonda (Madrid) .

Así, las provincias de Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de municipios del 'top 10' con mayor renta. En concreto, Madrid reúne cinco y Barcelona otros cuatro, mientras que Alicante anota uno en esta ocasión.

BENAMARGOSA (MÁLAGA), MUNICIPIO CON MENOR RENTA BRUTA MEDIA

En el otro extremo de la lista, figura como el municipio de menor renta Benamargosa (Málaga), con una renta bruta media de 13.831 euros.

Le siguen, con rentas entre los 14.000 y los 15.000 euros, Algarinejo (Granada), Mentejícar (Granada), Colomera (Granada), Guadahortuna (Granada), Cambil (Jaén), Noalejo (Jaén), Montizón (Jaén), Zahínos (Badajoz) e Higuera de Vargas (Badajoz).

En el conjunto de España, en el año 2023 la renta bruta media ascendió a 31.333 euros, con una tasa de variación anual del 3%, mientras que la renta disponible media registró un valor de 25.235 24.542 euros, al crecer un 2,8%.