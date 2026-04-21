El PP critica la "persecución" de Hacienda a los autónomos y el ministro Arcadi España "niega la mayor"

1080238.1.260.149.20260421172610 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante la sesión parlamentaria, el Grupo Popular centra su ofensiva en la supuesta corrupción del Ejecutivo y la "persecución fis - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha cargado contra el "infierno fiscal" en España, así como contra el "expolio y la persecución" de Hacienda a los autónomos, mientras el ministro del ramo, Arcadi España, ha negado la mayor y ha defendido que el Gobierno ha reducido la carga fiscal para este colectivo.

"Niego la mayor: No existe ninguna persecución fiscal a los trabajadores autónomos", ha subrayado Arcadi España en su primera intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado desde que asumió el cargo de ministro de Hacienda.

La senadora del PP María Arenales Serrano ha destacado que los autónomos son "la pieza clave del mercado laboral", por lo que deben ser "atendidos, escuchados, mimados y protegidos, con una política fiscal adecuada". "Y su política fiscal es un infierno fiscal, un auténtico expolio fiscal", ha denunciado.

La senadora 'popular' ha hecho referencia a la noticia adelantada por Europa Press sobre la subida de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores para este año en más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí han visto congeladas sus cuotas para este año.

Arcadi España ha destacado que los autónomos son "una pieza esencial" del tejido económico, que representan el espíritu emprendedor, el esfuerzo diario y la capacidad de adaptación en cualquier circunstancia.

El ministro ha negado que exista ninguna persecución fiscal a los trabajadores autónomos y ha defendido que el Gobierno ha reducido la carga fiscal para este colectivo, combinando tres elementos. Una prórroga del régimen de módulos, rebajas directas en el IRPF y en el IVA, e incentivos para la inversión.

El objetivo es dar estabilidad y aliviar el coste económico en un momento muy complejo para muchas familias y para muchas empresas, "favoreciendo al tiempo la transición energética y digital", ha defendido.

"QUIEN MÁS TIENE, MÁS APORTE AL BIENESTAR DE TODOS"

A nivel general, Arcadi España ha destacado que, con este Gobierno hay contribuyentes que pagan menos impuestos: Los que no tributan, los que pagan menos IVA de electricidad, gas o carburantes, incluso las pequeñas empresas en el impuesto de sociedades.

En cambio, el ministro ha defendido que sí que hay otros con rentas altas, grandes patrimonios y elevados beneficios a los que el Gobierno de España les pide un esfuerzo adicional. "Eso se llama progresividad. Quien más tiene, más aporte al bienestar de todos", ha remarcado.

A esto se ha sumado, según España, que el Gobierno ha destinado la mayor recaudación obtenida estos últimos años a redistribuir y a cambiar la estructura productiva del país.

Para el ministro, la pregunta que se debería responder ahora es qué están haciendo algunas comunidades autónomas con ese volumen sin precedentes de recursos que han recibido del modelo de financiación así como otras aportaciones directas por parte del Gobierno.

"¿Están destinando a mejorar los servicios públicos y a reducir las listas de espera? ¿Están destinando a bajar impuestos y a privatizar? La respuesta la saben, yo invito a la reflexión", ha concluido.

UE NO PERMITE APLICAR TIPO REDUCIDO DEL IVA A SERVICIOS DE ESTÉTICA

Por último, la senadora del PP Rosa María Sánchez ha preguntado al ministro sobre si tiene previsto rebajar ya el IVA de los servicios de peluquería, barbería y estética.

El ministro ha recordado que, en 2012, el IVA de las peluquerías pasó del tipo reducido del 8% al 21%. "Le recuerdo que gobernaban ustedes en medio de una crisis económica, subieron los impuestos y no apoyaron a los sectores", ha denunciado España.

Además, ha explicado que la normativa comunitaria no permite aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios de estética, ya que esta reducción no tiene encaje en la directiva comunitaria.

"En materia de tipos reducidos hay que llevar a cabo un análisis sosegado y técnico para conocer sus efectos, diseño, alcance y ámbito de aplicación, teniendo en cuenta siempre los compromisos de consolidación de las finanzas públicas", ha remarcado.

También hay que tener presente, según el ministro, que la fiscalidad del consumo en España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, tanto en términos de porcentaje del PIB como en términos de proporción sobre el total de la recaudación tributaria.

"España presenta uno de los tipos impositivos medios sobre el consumo más bajos de la Unión, situado 13,6% y 2,9 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria", ha señalado.