Repsol sube más de un 2% en Bolsa tras elevar su beneficio más de un 8% en 2025, hasta los 1.899 millones

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Repsol subía más de un 2% en Bolsa en los primeros compases de la sesión tras anunciar, antes de la apertura del mercado, que su beneficio neto creció más de un 8% en 2025, hasta los 1.899 millones de euros.

En concreto, pasadas las 9.15 horas, sus acciones subían un 2,3%, hasta los 18,025 euros, aunque la energética inició la jornada con un alza más contenida, del 1,45%.

Entrando al detalle de las cifras del pasado ejercicio, Repsol ha informado que obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino.

Además, la compañía ha prometido una retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.568 millones de euros a cierre del año, un 15,1% inferior a los 3.025 millones de euros de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la petrolera, que publica estos resultados con nuevo modelo de reporting por segmentos de negocio, se situó en los 5.312 millones de euros en 2025, con un descenso del 12,2%.